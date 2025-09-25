鉅亨網編輯林羿君 2025-09-25 15:35

‌



中國當局呼籲在美國經商的中國企業避免在當地擴大價格戰，這顯示北京希望維持與華盛頓脆弱的貿易休戰協議。

北京呼籲中企「顧全大局」 避免對美發動價格戰。(圖:shutterstock)

中國商務部長長王文濤 23 日在紐約會見了來自電子商務、電信和汽車零件等行業的十家中國企業代表，並發表了上述評論。

‌



王文濤表示，中美兩國「經過多輪經貿磋商，已達成一系列重要共識成果」，他希望企業能理解當前局勢並「積極應對」，並且呼籲企業反對內外捲化。

今年 7 月，中國最高領導階層強調了遏制產能過剩現象的決心，誓言增加對重點產業產能過剩的治理力度，並承諾將規範地方政府招商引資行為。

他還指出，商務部高度重視中資企業在美發展，將按照中央決策部署，努力穩定中美經貿合作，堅定維護中國企業正當權益，為兩國企業互利合作營造良好環境。

王文濤此番言論，既顯示中國希望維持與美國的關係，也承認了向其他地區增加出口所帶來的風險。在中美貿易戰期間，中國向印度、非洲和東南亞等市場的出口激增，這也引發了這些國家對其本土產業可能遭受衝擊的擔憂。

川普上週與中國國家主席習近平通話後表示，他希望下個月在亞太經合組織峰會期間與習近平會面。川普也對 TikTok 協議達成的進展表示歡迎。這與今年稍早雙方互加高額關稅導致貿易關係惡化的情況形成了鮮明對比。