美股主要指數周一 (22 日) 開低，結束連日創新高的漲勢。標普 500 今年以來已累計刷新 27 次紀錄高點，不過市場開始質疑漲勢是否已提前反映利多，加上美國總統川普的簽證政策引發不確定性，以及美國政府可能面臨關門風險，投資人心態轉趨謹慎。本周市場焦點將轉向聯準會 (Fed) 官員談話及即將公布的通膨數據。

〈美股早盤〉主要指數開低 投資人聚焦川普簽證政策與政府關門風險(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數跌 0.2%，費城半導體指數漲近 0.7%。

美國股市周一盤前預料自歷史高點回落，投資人正尋找新催化因子推動行情，而國際金價則再創新高。

聯準會 (Fed) 本月首度降息後，本周經濟數據相對清淡，周五將公布決策官員偏好的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，成為主要焦點。由於央行鴿派立場主要受就業市場走弱影響，下周公布的非農就業報告才可能是更大催化劑，而下月企業財報季亦將登場。

Panmure Liberum 策略師 Joachim Klement 表示：「本周在總體經濟層面上是這個月最平靜的一周，財報季已結束，市場可能會隨著傳聞與情緒漂移。投資人對未來六個月美股展望愈來愈樂觀，因為 Fed 已重啟降息，但我們認為這是一種集體過度自信。」

現貨金價突破每盎司 3,700 美元，交易所交易基金 (ETF) 流入創三年新高；白銀價格亦升至 2011 年以來最高。由於降息通常利多於無孳息的貴金屬，加上地緣政治風險與貿易緊張局勢推動避險需求，2025 年至今黃金漲幅已超過 40%。XTB 研究主管 Kathleen Brooks 指出：「作為歷史最悠久的抗通膨工具，加上 Fed 準備開啟新一輪寬鬆循環，金價可能持續獲得支撐。」

周五將公布的 8 月核心 PCE 物價指數 (排除食品與能源) 預計將放緩，這將給予 Fed 更多空間因應勞動市場疲軟。投資人也將關注多位官員談話，包括主席鮑爾周二的演說，以及新任理事米蘭 (Stephen Miran) 的首次發言。

德意志銀行全球宏觀研究主管 Jim Reid 撰文指出，官員談話可能會「各自解讀上周複雜的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，當時利率點陣圖意見分歧明顯」。此外，明日將公布的全球綜合採購經理人指數 (PMI) 初值也是另一個焦點，但由於主要經濟體目前相對穩定，該數據不太可能成為市場主要推手。

截至台北時間周一（22 日）21 時許：

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤股價上漲 1.62%，至每股 24.42 美元

美國製藥大廠輝瑞周一宣布，將以最多 73 億美元的交易金額收購減重新創公司 Metsera，藉此補強自家研發受挫的肥胖症藥物線，搶攻快速成長的減重治療市場。根據雙方協議，輝瑞將以每股 47.50 美元現金收購 Metsera，較上周五收盤價溢價 43%，並承諾在達成特定研發與監管里程碑時，額外支付每股最多 22.50 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.08%，至每股 434.95 美元

近日特斯拉頻繁獲機構調高目標價。其中，貝爾德上調特斯拉評等至「跑贏大盤」， 股價有望翻數倍。貝爾德分析師 Ben Kallo 與 Davis Sunderland 表示，特斯拉未來數年的高階主管薪酬方案及資本支出計畫表明，該公司在產品推出與市值成長兩方面均設定了雄心勃勃的目標。兩位分析師已將特斯拉股票評級從「中性」上調至「跑贏大盤」。分析師估算，到 2035 年特斯拉股價將達到每股 1,400 至 3,000 美元。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.47%，至每股 175.84 美元

阿布達比科技創新研究院 (TII) 與輝達周一宣布，在阿拉伯聯合大公國成立一個專注於開發下一代 AI 模型和機器人平台的聯合研究實驗室。該實驗室是輝達在中東地區首個 AI 技術中心，結合 TII 的多學科研究能力與輝達的 AI 模型及計算能力，推動全球 AI 的快速發展。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

華爾街目前認為，美國利率下調的速度將快於 Fed 的預期。這項押注已經在提振經濟和市場，因為它讓美國人的借貸成本變得更低。期貨市場的押注顯示，投資人預計到明年底，美國基準利率將從目前的略高於 4% 降至略低於 3% 的水準。