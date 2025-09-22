台積電2奈米客戶激增至15家 供應鏈大進補
鉅亨網記者魏志豪 台北
外媒今 (22) 日報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 2 奈米製程已有 15 家客戶，當中有 10 家都是來自高效能運算 (HPC) 領域；業界看好，台積電 2 奈米客戶不再侷限於市場熟知的幾家，而是想參與 AI 的巨頭都想自製晶片並找上台積電，帶動 2 奈米需求爆棚，驗證董事長魏哲家先前所述「做夢都沒想到這麼多」。
業界預期，台積電 2 奈米將成為單一製程中擁有最多廠區的節點，今年底月產能約 4 萬片，2026 年底將達 10 萬片，後續包括高雄、美國都還有新產能將開出，帶動產能激增，相關供應鏈包括中砂 (1560-TW)、新應材 (4749-TW) 與昇陽半 (8028-TW) 將大啖 2 奈米商機。
外媒報導，科磊 (KLAC-US) 執行副總裁暨財務長 Bren Higgins 透露，台積電 2 奈米製程已經有 15 個客戶，其中 10 個是來自 HPC 領域，象徵市場對 2 奈米需求很高，且這次將是由 AI 產業佔多數。
盤點客戶名單，除了蘋果 (AAPL-US) 已包下部分 2 奈米產能，包括聯發科 (2454-TW)、輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOG-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、META (META-US)、博通 (AVGO-US)、超微 (AMD-US)、高通 (QCOM-US)、邁威爾 (MRVL-US) 還有 AI 新創如 OpenAI 等都將採用台積電 2 奈米。
業界看好，台積電在 2 奈米製程上進行多項創新，不僅首度導入第一代奈米片 (Nanosheet) 電晶體技術，也預計在後續的 A16 製程推出超級電軌 (SPR)，透過晶背供電大幅減少功耗，成為下世代 AI 晶片的節能關鍵。
台積電 2 奈米的耗材供應商包括中砂、新應材與昇陽半，分別是鑽石碟、特用化學品與 Carrier Wafer(承載晶圓) 的主力供應商，隨著 AI 晶片對 2 奈米需求孔急，相關供應商皆大力擴產，滿足客戶訂單。
中砂今年單月出貨量約 4 萬顆，目前正積極擴產，明年產能將進一步提升，達 5 萬顆以上；昇陽半也已大舉調升資本支出，預期今年底再生晶圓月產能約 85 萬片，明年將一舉提升至 120 萬片。
此外，新應材的高雄廠二期也將在明年初配合客戶需求，開始進入放量生產，大搶表面改質劑 (Rinse)、底部抗反射層 (BARC)、洗邊劑 (EBR) 商機。
