search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

台積電2奈米客戶激增至15家 供應鏈大進補

鉅亨網記者魏志豪 台北


外媒今 (22) 日報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 2 奈米製程已有 15 家客戶，當中有 10 家都是來自高效能運算 (HPC) 領域；業界看好，台積電 2 奈米客戶不再侷限於市場熟知的幾家，而是想參與 AI 的巨頭都想自製晶片並找上台積電，帶動 2 奈米需求爆棚，驗證董事長魏哲家先前所述「做夢都沒想到這麼多」。

cover image of news article
台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

業界預期，台積電 2 奈米將成為單一製程中擁有最多廠區的節點，今年底月產能約 4 萬片，2026 年底將達 10 萬片，後續包括高雄、美國都還有新產能將開出，帶動產能激增，相關供應鏈包括中砂 (1560-TW)、新應材 (4749-TW) 與昇陽半 (8028-TW) 將大啖 2 奈米商機。


外媒報導，科磊 (KLAC-US) 執行副總裁暨財務長 Bren Higgins 透露，台積電 2 奈米製程已經有 15 個客戶，其中 10 個是來自 HPC 領域，象徵市場對 2 奈米需求很高，且這次將是由 AI 產業佔多數。

盤點客戶名單，除了蘋果 (AAPL-US) 已包下部分 2 奈米產能，包括聯發科 (2454-TW)、輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOG-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、META (META-US)、博通 (AVGO-US)、超微 (AMD-US)、高通 (QCOM-US)、邁威爾 (MRVL-US) 還有 AI 新創如 OpenAI 等都將採用台積電 2 奈米。

業界看好，台積電在 2 奈米製程上進行多項創新，不僅首度導入第一代奈米片 (Nanosheet) 電晶體技術，也預計在後續的 A16 製程推出超級電軌 (SPR)，透過晶背供電大幅減少功耗，成為下世代 AI 晶片的節能關鍵。

台積電 2 奈米的耗材供應商包括中砂、新應材與昇陽半，分別是鑽石碟、特用化學品與 Carrier Wafer(承載晶圓) 的主力供應商，隨著 AI 晶片對 2 奈米需求孔急，相關供應商皆大力擴產，滿足客戶訂單。

中砂今年單月出貨量約 4 萬顆，目前正積極擴產，明年產能將進一步提升，達 5 萬顆以上；昇陽半也已大舉調升資本支出，預期今年底再生晶圓月產能約 85 萬片，明年將一舉提升至 120 萬片。

此外，新應材的高雄廠二期也將在明年初配合客戶需求，開始進入放量生產，大搶表面改質劑 (Rinse)、底部抗反射層 (BARC)、洗邊劑 (EBR) 商機。

文章標籤

台積電AI新創2奈米需求訂單

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1295+2.37%
聯發科1405-2.43%
昇陽半導體182+4.90%
新應材860-0.35%
中砂333+0.30%
新應材%
超微半導體157.39-0.34%
博通344.94-0.12%
亞馬遜231.48+0.11%
微軟517.93+1.86%
輝達176.5966+0.20%
蘋果245.5+3.20%
科磊1044.81-0.18%
台積電ADR264.315-1.61%
高通166.85-0.76%
Alphabet公司(C)255.24+1.15%
Meta平台778.38-0.24%
邁威爾科技74.26+0.04%
Meta平台778.38-0.24%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
昇陽半

86.96%

勝率

#上升三法

偏強
昇陽半

86.96%

勝率

#營收獲利增加

偏強
昇陽半

86.96%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
昇陽半

86.96%

勝率

#偏弱機會股

中強短弱
聯發科

66.67%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty