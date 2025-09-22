鉅亨網編譯段智恆 2025-09-22 20:00

《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。

熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務(圖：REUTERS/TPG)

RWA 代幣化是將傳統資產如股票、債券、基金甚至房地產，轉換成區塊鏈上可交易的數位代幣。過去幾個月來，多家中國券商紛紛在香港推出相關產品。

風險控管為由 北京釋出非正式指引

知情人士指出，至少有兩家領先券商近週收到中國證監會 (CSRC) 的「口頭建議」，要求暫停境外 RWA 相關業務。據其中一位知情人士透露，這項監管指引的目的在於加強新興業務的風險管理，並確保業者所宣稱的產品背後有可靠、合法的資產支持。

這項動作出現在香港積極推動自身成為亞洲數位資產中心之際。香港金融管理局 (HKMA) 與財經事務及庫務局 (FSTB) 今年 6 月才宣布，將就 RWA 代幣化進行法律檢視，並借鑑國際經驗。

中國則自 2021 年全面禁止加密貨幣交易與挖礦後，一直對數位資產維持保守立場，主要考量金融體系穩定。上個月，路透亦曾報導，中國監管機構已要求大型券商暫停發布支持穩定幣的研究報告，以抑制投資人對加密貨幣的熱情。

香港加快腳步 打造虛擬資產樞紐

過去一年，香港不斷加大虛擬資產政策推動力度，包括穩定幣監管制度落地，吸引大量業者表態有意申請牌照。金管局本月初指出，截至 8 月 31 日，已有 77 家公司表達申請意願。

與此同時，多家中資企業積極參與 RWA 市場。廣發證券香港子公司 6 月透過合作夥伴推出「GF tokens」，掛勾美元、港元及離岸人民幣等資產。招商銀行國際 (CMBI) 則協助深圳福田投資發行人民幣 5 億元 (約 7,029 萬美元) 的 RWA 數位債券。

中國房企新城控股上月也宣布，將在香港設立研究機構推動 RWA 代幣化。

市場熱潮推升股價 中資券商曾暴漲

香港虛擬資產政策進展一度帶動相關企業股價狂飆。國泰君安國際股價 6 月曾因獲准在港提供加密貨幣交易服務而飆漲逾 400%。復星國際則在 8 月中旬傳出董事長郭廣昌與公司穩定幣團隊會晤香港高層官員後，股價一度上漲 28%。

根據資料供應商 RWA.xyz，全球 RWA 市場規模目前約 290 億美元。招商證券上月援引產業預測指出，到 2030 年這個數字可能突破 2 兆美元。