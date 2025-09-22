TikTok美國命運將揭曉 傳川普本周簽行政命令拍板協議

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-22 19:30

根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (22 日) 報導，美國總統川普預計最快本周透過行政命令批准 TikTok 協議，為這場持續多月的美中角力劃下重要句點。協議內容涉及股權結構重整、演算法監管，以及美國用戶資料的安全保障，將決定這款擁有 1.7 億美國用戶的短影音應用能否繼續在美營運。

美國投資人主導新架構

協議規劃成立一家新實體，負責 TikTok 在美國的營運。新股權架構中，美國投資人將握有壓倒性優勢：私募基金 Silver Lake 與雲端運算巨頭甲骨文 (ORCL-US) 將合計持股約 50%，交易公司 Susquehanna International 等既有投資人則持有約 30%。母公司字節跳動 (ByteDance) 的持股比例將降至 20% 以下，以符合美國 2024 年立法要求。

川普日前還透露，媒體大亨拉克蘭 ‧ 梅鐸 (Lachlan Murdoch)、新聞集團創辦人魯伯特 ‧ 梅鐸(Rupert Murdoch)、甲骨文創辦人拉里 ‧ 艾里森(Larry Ellison) 以及戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 創辦人麥可 ‧ 戴爾 (Michael Dell) 等人，將參與投資新實體。

演算法重訓與安全監管

演算法問題是美國政府高度矚目的焦點。根據協議，字節跳動將把現有的推薦演算法複製一份，租賃給美方新公司使用，再由美方在甲骨文與美國政府監督下進行重建與再訓練。此舉意在確保演算法運作脫離中國影響，避免外界擔憂北京當局可能藉此操控美國輿論。

美國國會長期以來對 TikTok 的內容推播機制心存疑慮，尤其在 2023 年 10 月以巴衝突後，有研究顯示親巴勒斯坦相關影音流量遠高於親以色列內容，進一步加劇了國會推動立法限制或迫使 TikTok 出售的壓力。

用戶資料完全留在美國

協議另一大核心，是確保美國用戶資料的存放安全。川普的盟友艾里森所創辦的甲骨文，將繼續負責管理 TikTok 美國用戶資料，所有資料將存放於美國境內的雲端基礎設施，避免中國方面存取。此舉旨在回應長期以來華府對資料外洩與資安風險的憂慮。

此外，協議框架還規劃新公司董事會將設置 7 名董事，其中僅允許字節跳動指派 1 名代表，但該代表將被排除於公司的安全委員會之外，以進一步降低風險。

協議進度與政治角力

川普將以行政命令宣布協議符合美國法律要求，不過相關細節仍待最終敲定與跨國法律審查。據悉，美國政府將因協助促成此案而收取數十億美元的費用，此舉也引來部分法律與倫理專家的批評。

北京方面則表態，協議僅是「基本框架共識」，後續仍需中國政府審查與批准，尤其涉及技術出口與智慧財產授權的部分。川普政府已同意再延長 120 天的談判期限。