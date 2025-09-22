鉅亨網編譯段智恆 2025-09-22 20:30

‌



美國製藥大廠輝瑞周一 (22 日) 宣布，將以最多 73 億美元的交易金額收購減重新創公司 Metsera，藉此補強自家研發受挫的肥胖症藥物線，搶攻快速成長的減重治療市場。

輝瑞砸逾70億美元收購Metsera 強化減重藥布局(圖：REUTERS/TPG)

根據雙方協議，輝瑞將以每股 47.50 美元現金收購 Metsera，較上周五收盤價溢價 43%，並承諾在達成特定研發與監管里程碑時，額外支付每股最多 22.50 美元。以總額計算，此交易對 Metsera 估值約 49 億美元，若包含後續里程碑付款，總價值可達 73 億美元。

‌



輝瑞近來積極重建產品管線，以因應新冠疫苗需求下滑與專利到期帶來的營收壓力，未來十年預估恐流失超過 150 億美元銷售額。今年稍早，該公司因臨床試驗出現患者可能肝臟受損跡象，終止旗下口服減重藥 Danuglipron 的每日一次劑型開發，去年底也因副作用過多放棄每日兩次劑型。外界早已揣測輝瑞將透過收購方式補強在肥胖症領域的布局。

Metsera 正在開發多款實驗性減重藥物，其中包括一種注射藥物，使用頻率可望低於現有市場領導者諾和諾德 (NVO-US) 的 Wegovy 和禮來 (LLY-US) 的 Zepbound。其候選藥 MET-233i 在一項早期研究中，36 天內幫助患者平均減去 8.4% 體重，被外界視為具「同類最佳」潛力。Metsera 的藥物屬於長效型胰淀素 (Amylin) 類似物，被認為可能比 GLP-1 藥物副作用更輕微。

分析師普遍認為，此收購將強化輝瑞在肥胖症市場的存在感。BMO Capital 分析師 Evan Seigerman 指出，Metsera 的長效注射與口服候選藥物，將使輝瑞在這一領域更具競爭力。不過他也提醒，Metsera 產品仍處於早期開發階段，距離真正商業化還有數年時間，相關數據規模有限，尚未完全去風險化。

隨著全球肥胖症藥物市場預計到 2030 年代初可達 1,500 億美元規模，阿斯特捷利康 (AZN-US)、羅氏(Roche) 等藥廠也積極投入，試圖追趕諾和諾德與禮來的領先優勢。