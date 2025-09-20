歐洲首座稀土磁鐵工廠投產 欲擺脫對中國98%依賴
鉅亨網編譯王貞懿
據《金融時報》周五 (19 日) 報導，加拿大 Neo Performance Materials 周五在愛沙尼亞工廠投產，成為歐洲首座大規模稀土磁鐵生產設施。該公司執行長預測未來十年需求將增加兩倍，歐洲企業正努力減少對中國供應鏈依賴。
這家加拿大公司周五在耗資 7500 萬美元的愛沙尼亞工廠投產，並以與德國汽車供應商舍弗勒 (Schaeffler) 和博世 (Bosch) 簽署初步合約。
中國出口管制衝擊供應鏈
目前，歐洲各國企業正努力減少對中國供應鏈的依賴。
今年 4 月，中國對關鍵礦物實施出口管制，以報復美國總統川普的關稅政策，導致能源轉型所需礦物供應鏈受到衝擊。儘管北京承諾解決問題，許多歐洲企業仍表示，中國核發稀土出口許可證的時間一再延期。
Neo 執行長 Rahim Suleman 接受訪問時表示，目前稀土磁鐵需求「極其龐大」。「客戶非常希望供應來源多元化，並擁有在地化供應鏈。」
歐盟 98% 依賴中國不可持續
他警告，歐洲 98% 的稀土磁鐵需求依賴中國，這是「不可持續」的模式，特別是在未來 10 年需求預計將增加近兩倍的情況下。
歐盟目前進口 2.2 萬噸稀土磁鐵，但 Suleman 預測需求將升至 6 萬噸。Neo 新工廠初期每年將生產 2000 噸磁鐵，最終可達到 5000 噸。
現在，歐盟已設定具體目標，要將包括稀土在內的關鍵原物料 40% 加工作業在地化，以減少對外部供應商，特別是對中國的依賴。
獲歐盟資金支持
Neo 新工廠獲得歐盟公正轉型基金最高 1870 萬歐元補助，以及加拿大出口發展局 5000 萬美元信貸額度支持。
歐盟執委會主席范德萊恩在聲明中強調該工廠的重要性：「這裡生產的稀土磁鐵對成長和創新不可或缺。」
完全擺脫中國供應不可能
不過，Suleman 也強調，想在稀土磁鐵領域完全排除中國供應是不可能的。他認為，相較於中國目前近乎完全主導市場的情況，讓 30% 磁鐵生產移出中國是可行的。
他指出，在愛沙尼亞生產相較中國有「成本溢價」，但電動車馬達中的磁鐵僅占整個電動車供應鏈總價值的相對小部分，因此應該仍可負擔。
值得注意的是，美國的稀土礦物加工和磁鐵生產擴張速度快於歐洲，主要因為美國聯邦政府補貼更大，華府與北京間的緊張關係也更嚴重。「在美國，同業追逐政府資金，在歐洲我們追逐客戶，或客戶追逐我們。」他說。
