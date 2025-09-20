川普稱TikTok交易接近完成 美中框架協議曝光

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-20 01:10

美國總統川普周五 (19 日) 表示，美中雙方在 TikTok 美國業務交易上已「更接近完成」，並強調與中國國家主席習近平通話後，雙方在多項議題上取得進展。此交易將使字節跳動 (ByteDance) 分拆其在 TikTok 美國業務的持股，轉交美國投資人，避免這款熱門影音應用程式在美遭禁。

框架協議出爐 投資人名單曝光

美中談判代表本周稍早已宣布達成框架協議，規劃由美國投資人接手 TikTok 美國業務。據知情人士透露，投資方包括甲骨文 (ORCL-US)、創投公司 Andreessen Horowitz 以及私募基金 Silver Lake 等。未來甲骨文將持續提供雲端服務，延續「德州計畫」(Project Texas) 中承擔的資料託管角色。

不過，關鍵爭議仍在於 TikTok 的推薦演算法是否需轉交。中國方面一向視演算法為敏感技術，不願讓渡核心控制權。中國外交部在聲明中也強調，中方立場「清楚明確」，尊重企業意願，支持基於市場規則的談判，但同時要求美方為中國企業提供公平環境。

國會質疑聲浪未歇 國安疑慮仍存

雖然市場對交易樂觀，甲骨文周五盤中股價一度上漲逾 2%，但國會質疑聲浪並未平息。共和黨籍眾議員穆勒納爾 (John Moolenaar) 指出，他將持續與交易方討論，以確保符合 2024 年由拜登簽署的法案規範，避免字節跳動仍保有影響力。民主黨籍參議員布魯門塔 (Richard Blumenthal) 則呼籲，必須確保北京方面無法掌控演算法或使用者資料。