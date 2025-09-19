鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-19 18:10

‌



輝達 (NVDA-US) 宣布投資英特爾 (INTC-US) 投資 50 億美元，並建立廣泛的合作夥伴關係，此項重大合作將帶動相關供應鏈，其中半導體光刻設備巨頭艾司摩爾 (ASML-US) 可望受惠最大，美銀大幅上修其目標價，從 724 歐元大幅上調至 941 歐元。

輝達入股英特爾最大贏家浮現？美銀大幅上調「這檔」目標價。(圖:shutterstock)

輝達宣布與英特爾達成戰略合作，此舉被視為對 PC 與資料中心晶片市場的深度佈局。輝達不僅將注資英特爾 50 億美元，雙方還將在 AI 基礎設施、x86 CPU 與 GPU 技術等多個層面進行深度整合。

‌



市場普遍認為，這項合作將使英特爾在激烈競爭的資料中心和 PC 市場中更具競爭力，同時也為輝達的 AI 生態系統帶來更多可能性。

這項合作的溢出效應迅速顯現，其中艾司摩爾作為英特爾的長期光刻機供應商，被市場視為另一大贏家。

光刻機是半導體生產的關鍵設備，艾司摩爾在全球市場佔據主導地位。在消息公布後，美國銀行立即將阿斯麥的目標股價從 724 歐元大幅上調至 941 歐元，漲幅高達 30%，並維持「買入」評級。

此舉反映出分析師預期，英特爾因獲得英偉達的資金與技術支持，將能加速資本支出，進而增加對阿斯麥先進光刻設備（特別是 EUV 和 High-NA 設備）的採購。

美銀預估，阿斯麥 2027 年的營收將從此前的 358 億歐元上調至 392 億歐元，每股收益預期也從 29.92 歐元上調至 34.18 歐元。此預測基於全球客戶競爭格局加劇，以及美國新建多座晶圓廠所帶來的強勁需求。

市場分析師也指出，這筆投資將顯著增強英特爾的資本支出能力，從而讓其主要供應商如艾司摩爾等受益。