庫克：iPhone漲價與川普關稅無關

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-19 22:45

‌



《CNBC》報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 周五 (19 日) 在紐約第五大道門市表示，iPhone 機型漲價與川普關稅無關，並透露公司已調整供應鏈，從印度、越南等低關稅國家進口 iPhone 到美國。

蘋果執行長庫克強調iPhone漲價與關稅政策無關。(圖:Reuters/TPG)

庫克指出：「價格中完全沒有因關稅而調漲，這點要完全釐清。」這是他首次明確回應關稅與 iPhone 定價關係的問題。

‌



本月稍早，蘋果將 iPhone 17 Pro 機型價格調漲 100 美元，但維持入門款手機價格不變。公司也推出 Air 機型，以更高價格取代 Plus 機型。

此前，許多分析師仍普遍預期會有漲價。不過，為了迴避關稅，蘋果已調整供應鏈策略，改從印度、越南等低關稅國家進口 iPhone 到美國，不同於以往，大部分產品都在中國生產的慣例。

值得注意的是，在 6 月的財報會議上，庫克透露公司因關稅相關成本損失 8 億美元。