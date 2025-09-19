鉅亨網編譯段智恆 2025-09-19 00:30

美國總統川普與英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 周四 (18 日) 在白金漢郊區官邸齊聚，為川普前所未有的第二次國是訪問畫下句點。兩人齊聲讚揚美英「特殊關係」邁入新時代，宣布高達 1,500 億英鎊 (約 2,050 億美元) 的投資承諾，並刻意淡化在加薩、烏俄戰爭等外交議題上的分歧。

川普攜施凱爾宣布巨額投資 外交分歧難掩

施凱爾在聯合記者會表示：「我們已經為新時代重新點亮特殊關係，這將帶來就業、成長和更低的帳單，讓民眾口袋裡能留下更多錢。」川普則回應說：「我們永遠是朋友，這是牢不可破的情誼。」他並稱這趟訪英是「極大的榮耀」，盛讚施凱爾在談判首份美英關稅協議上「是個強硬的談判者」，雖然鋼鐵關稅問題仍未解決。

經濟合作成焦點

兩位領袖將經濟投資與合作置於公開談話的核心。

兩位領袖將經濟投資與合作置於公開談話的核心。白宮與唐寧街共同宣布，美國企業將對英國承諾創紀錄的 1,500 億英鎊投資，總計為更廣泛的 2,500 億英鎊方案的一部分。當天出席的包括美英商界領袖，象徵兩國商業關係深化。

科技與能源領域投資亦備受矚目：微軟 (MSFT-US)、輝達(NVDA-US) 及 OpenAI 簽署 310 億英鎊協議，黑石 (BX-US) 則承諾 1,000 億英鎊投入基礎建設與金融。施凱爾形容這些協議「將點亮美英特殊關係多年」，川普則說：「這些財務成果對兩國都很棒，我們擁有無價且牢不可破的聯繫。」

除了投資承諾，雙方亦提到可能重啟跨大西洋貿易協議談判。川普表示，雙方將在鋼鐵與汽車關稅議題上持續對話，並強調「雙邊經濟合作將帶來前所未有的成長」。

外交分歧浮現

然而，在外交政策上，兩人仍有明顯差異。施凱爾與歐洲多位領袖呼籲美國加大對俄羅斯施壓，並支持更嚴厲的制裁；但川普僅表示俄羅斯總統普丁「讓他失望」，並重申只有低油價才能懲罰莫斯科，未提及任何新制裁。他同時批評部分歐洲國家仍購買俄油，但特別澄清「英國並非其中之一」。

在加薩議題上，川普重申反對承認巴勒斯坦國，而施凱爾則重申，如果以色列未能緩解加薩危機、達成停火，英國將考慮正式承認巴勒斯坦。川普坦言：「這是我們少數幾個分歧之一。」

儘管如此，兩位領袖仍力圖維持合作氛圍。施凱爾表示：「我們不會因為分歧而動搖共同的戰略目標。」川普也強調「盟友之間可以討論不同意見，但核心友誼不會改變」。

敏感問題選擇避談

除了公開的外交分歧外，兩位領袖在其他敏感議題上選擇避談。

除了公開的外交分歧外，兩位領袖在其他敏感議題上選擇避談。當媒體詢問艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 相關爭議，以及英國前駐美大使曼德森 (Peter Mandelson) 因涉密切關係被撤換一事，兩人都僅以簡短回應帶過。川普說：「我根本不認識他。」施凱爾則僅強調「有新資訊曝光後，我做了必要決定」。

此外，川普提到英國在歷史上奠定了自由、法律與言論基礎，呼籲持續捍衛英語世界的價值，但施凱爾未進一步回應。

與此同時，施凱爾對外界關注的駐美大使人選亦保持低調，僅說「會在合適時間公布」。兩人顯然希望把焦點放在經濟合作，而非爭議話題。