鉅亨網編譯段智恆 2025-09-18 20:30

‌



根據《華爾街日報》(WSJ)周四 (18 日) 報導，臉書母公司 Meta Platforms(META-US)近月來與多家媒體機構展開討論，包括德國出版集團斯普林格 (Axel Springer)、福斯集團(Fox Corp.) 及新聞集團 (News Corp.)，內容涉及授權其文章，用於 Meta 旗下人工智慧(AI) 產品。

傳Meta重啟媒體合作 聚焦AI內容授權談判(圖：REUTERS/TPG)

知情人士指出，雙方洽談聚焦於新聞與其他內容的授權，應用範圍包括 Meta 的多款 AI 聊天機器人等工具。不過，部分討論仍屬早期階段，未必會達成具體協議。

‌



這顯示出 Meta 與出版業的關係出現新變化。近年來，Meta 已逐漸淡化對新聞的投入與優先順序。該公司過去曾斥資數千萬美元，與《華爾街日報》、《紐約時報》(The New York Times)、《華盛頓郵報》(The Washington Post) 等媒體合作，將新聞放入臉書新聞專區，但在 2022 年宣布停止支付費用。此舉導致許多媒體的臉書流量明顯下降。

然而，近期部分出版商指出，臉書的流量有回升跡象。與此同時，AI 的迅速崛起也讓出版業面臨巨大挑戰，科技公司透過網路蒐集新聞內容，訓練大型語言模型，改變了人們搜尋與獲取資訊的方式，也讓許多媒體流量下滑。

部分出版商因此試圖限制 AI 爬蟲的訪問，要求必須支付費用才能取得內容。雲端服務公司 Cloudflare 今年 7 月更新預設設定，若未付款，AI 爬蟲將被擋下，影響 AI 系統存取網路的方式。