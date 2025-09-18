降息別玩過頭！避險基金大佬警告通膨與泡沫風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-18 23:30

根據《CNBC》周四 (18 日) 報導，美國知名億萬富翁、避險基金 Appaloosa Management 創辦人兼總裁泰珀 (David Tepper) 警告，美國聯準會 (Fed) 雖然仍有降息空間，但若過度寬鬆，恐將把美國經濟與市場推入「危險領域」。

泰珀接受《Squawk Box》節目訪談時表示，Fed 這周才剛降息 1 碼 (25 個基點)，同時暗示年底前可能還有兩次降息，但他提醒若降息過度，通膨尚未完全被壓制時需求可能再度升溫，導致物價再起。他直言：「如果他們在經濟尚未明朗時繼續大幅降息，就會進入危險領域。」

Fed 主席鮑爾將此次降息形容為「風險管理」，不是單純因應經濟疲軟。美國總統川普則持續對 Fed 施壓，要求快速且大幅度降息。泰珀擔憂，貨幣政策若過於寬鬆，可能在通膨尚未完全緩解前推升需求，並助長資產泡沫，讓投資人湧入風險更高的市場角落。

泰珀指出，他不反對一到三次降息，因為在扣除關稅影響後，美國仍處於「略微限制性」的貨幣政策環境，通膨也偏高。但若超過這個幅度，就有風險會引發美元走弱、通膨再起等問題。他強調：「在那之後，你真的會冒上很多風險。」

對於股市，泰珀一方面認為估值已高，標普 500 本益比接近 23 倍，為 2021 年 4 月以來高點；輝達 (NVDA-US) 與微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭本益比更分別達 30 倍與 32 倍。但他同時坦言「我不喜歡這些估值，但我怎麼能不持有股票？」因為在市場預期 Fed 年底前仍將有 25 個基點至 75 個基點的降息空間時，他不願意和 Fed 對抗。泰珀說：「永遠不要跟 Fed 作對。」

他補充，雖然當前估值昂貴，沒有資產便宜，但在寬鬆環境下仍難以放空。他自嘲：「我很矛盾，因為寬鬆讓我樂觀，但估值又讓我痛苦。」