AI瀏覽器大戰開打！Chrome整合Gemini力抗競爭對手

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-19 02:25

據《彭博》周四 (19 日) 報導，Google 將 Gemini 全面整合至 Chrome 瀏覽器，提供跨分頁協作、網頁解釋等功能，以對抗 OpenAI 和 Perplexity 等 AI 新創公司的競爭威脅。

Google將Gemini深度整合至Chrome瀏覽器。(圖:Shutterstock)

Google 周四宣布，美國的 Mac、Windows 電腦和手機用戶都能開始使用 Chrome 內建的 Gemini 功能。AI 助理可以幫使用者解釋網頁內容、整合多個分頁的資訊，還能在同一個分頁裡完成各種任務，像是安排會議或找 YouTube 影片。

Google 平台與設備資深副總裁 Rick Osterloh 表示：「我們正在改進瀏覽器，以前所未有的方式幫助使用者充分利用網路，同時保持大家喜愛的 Chrome 速度、簡潔和安全性。」

瀏覽器成 AI 競爭戰場

瀏覽器已成為 AI 競爭的核心戰場，因為它是使用者上網獲取資訊的主要管道。Google 和蘋果 (AAPL-US) 長期掌控大部分網路流量入口，這也是美國司法部在反壟斷案中要求 Google 出售 Chrome 的原因。

不過法官最近裁定 Google 可保留 Chrome，主因係認為生成式 AI 已徹底改變市場競爭態勢。

AI 業者紛紛推出瀏覽器搶占使用者入口。今年 1 月，OpenAI 發布 Operator 代理程式，能透過瀏覽器代辦購物等任務。據報導該公司正基於開源 Chromium 程式碼開發專屬瀏覽器。

上個月，Anthropic 推出採用 Claude AI 的瀏覽器代理服務。Perplexity 則在 7 月推出 AI 瀏覽器 Comet，開放付費使用者使用。

深度整合 Google 生態系

搭載上 Gemini 的新版 Chrome 將與 Google 日曆、YouTube 和地圖等應用深度整合，使用者不必跳轉網頁就能使用這些服務。未來幾周也會開放給 Google Workspace 企業使用者，提供企業級資料保護。

Google 同時為 Chrome 版 Gemini 新增代理功能。未來幾個月，使用者可請 Gemini 代辦預約理髮或採買生鮮等日常任務。這些功能原本屬於內部「Project Mariner」專案，頗受員工好評。

過去使用者必須訂閱特定 Google 服務才能使用 Chrome 版 Gemini。此次更新後，功能大幅擴大且開放更多使用者使用。