Fed降息引兩派聲音：薩默斯喊「太寬鬆」、哈塞特卻讚「正確第一步」

根據《彭博》周四 (18 日) 報導，聯準會 (Fed) 日前宣布去年 12 月來首次降息 1 碼 (25 個基點)，市場與政壇隨即湧現不同反應。美國前財長薩默斯 (Lawrence Summers) 警告貨幣政策過於寬鬆，真正風險在通膨而非就業；白宮國家經濟會議 (NEC) 主任哈塞特 (Kevin Hassett) 則力挺決策，認為這是謹慎且正確的第一步。兩位重量級經濟人物的分歧意見，凸顯外界對 Fed 路線的辯論升溫。

薩默斯憂政策過鬆 通膨成最大風險

薩默斯表示，從整體金融情勢來看，美國貨幣政策「比一般認知還要寬鬆」，最大的風險並非失業，而是偏離 2% 通膨目標。他直言：「最擔心的是國家陷入一種通膨心態，逐漸與 2% 目標脫節。」

Fed 主席鮑爾在會後記者會上指出，近幾周數據顯示就業成長大幅放緩，勞動市場出現降溫，這是本次決策的主要理由。但薩默斯認為 Fed 在訊號傳遞上仍「過於寬鬆」，即便差距不大，也可能削弱抗通膨的可信度。

Fed 最新預測顯示，官員將 2025 年個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率預估上調至 3%，2026 年為 2.6%，均高於 6 月時的 2.4%。薩默斯強調，若身處鮑爾位置，他會更專注於抑制物價。

他並補充，美國總統川普與盟友雖然公開呼籲大幅降息，但這更加凸顯央行保持獨立、維護抗通膨公信力的重要性。「我不認為這次降息是屈服於政治壓力，但 Fed 應該更加謹慎表態，才能確保市場不會懷疑其決心。」他提醒，Fed 必須「竭盡全力」展現其獨立性，否則恐損害長期可信度。

哈塞特背書決策 稱為謹慎第一步

與薩默斯形成對比，哈塞特公開讚許 Fed 降息 1 碼的選擇。他在接受《CNBC》訪問時說：「這次決策有點像『折衷方案』，我認為這是非常審慎的作法，也是邁向更低利率的正確第一步。」他並強調，Fed 在評估過程中審慎考量各種模型與多元觀點，顯示決策並非受單一壓力主導。

Fed 本次會議內部也出現分歧。新任理事米蘭 (Stephen Miran) 投下唯一反對票，主張一次降息 2 碼 (50 個基點)，但鮑爾強調「完全沒有廣泛支持」大幅降息。哈塞特則指出，米蘭的分析是真誠而非出於政治壓力，並認為多數官員支持 1 碼的共識，對市場而言更具穩定性。