美上周初領失業金創近四年最大降幅 勞動市場供需雙疲軟

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-18 21:13

根據美國勞工部（DOL）周四 (19 日) 公布數據，美國上周初領失業金人數大幅下降 3.3 萬人至 23.1 萬人，創近 4 年來最大降幅，扭轉再前一周的異常跳升，但勞動市場已出現疲軟跡象，勞工供需雙雙下滑。

美國上週初領失業金人數大幅下降，但勞動市場招聘停滯。(圖:Reuters/TPG)

▲美國上輪初領失業金人數激增後，最新公布的數據創下四年來最高降幅。(圖：ZeroHedge)

截至 9 月 13 日當周，經調整後的初次申請失業救濟金人數為 23.1 萬人，低於市場預期的 24 萬人，較前周修正後的 26.4 萬人減少 3.3 萬人。4 周移動平均值為 24 萬人，較前周修正值減少 750 人。

截至 9 月 6 日當周，經調整後的持續申請失業救濟金人數為 192 萬人，低於市場預期的 195 萬人，較前周修正後數據減少 7,000 人，4 周移動平均值為 193.25 萬人，較前周修正後的平均值減少 10,250 人。

▲上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

初領失業金人數的整體下降顯示，企業在不確定的經濟環境中仍傾向於保留員工。儘管如此，勞動市場仍出現明顯疲軟跡象。雖然裁員維持相對低檔，但招聘面幾乎停滯。

經濟學家將此停滯歸咎於進口關稅帶來的不確定性。與此同時，移民管制緊縮減少了勞動力供給，造成聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三所形容的「奇特平衡」。

鮑爾在周三記者會上表示：「通常當我們說事情處於平衡狀態時，聽起來很好，但在這種情況下，平衡是因為供需雙方都大幅下降。我們現在看到失業率正在攀升。」他表示不再能將勞動市場形容為「非常穩固」。

聯準會周三將利率調降一碼至 4.00%-4.25% 區間，並預計 2025 年餘下時間將穩步降息以協助勞動市場。