美上周初領失業金激增至26.3萬人 創下近4來新高

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-11 21:24

根據美國勞工部（DOL）周四 (12 日) 公布數據，美國上周初領失業金人數大幅跳升至 26.3 萬人，創下近四年新高，顯示在招聘活動急劇放緩之際，裁員活動可能正在增加。

▲初領失業金人數創近4年新高外，許多持續失業者也發現自己難以重返職場。(圖:Reuters/TPG)

▲美國上周初領失業金人數激增至 26.3 萬人，創 2021 年 10 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

截至 9 月 6 日當周，經調整後的初次申請失業救濟金人數為 26.3 萬人，高於市場預期的 23.5 萬人，較前周修正後的 23.6 萬人增加 2.7 萬人。這是自 2021 年 10 月 23 日（當時為 26.8 萬人）以來的最高初領失業金人數。4 周移動平均值為 24.05 萬人。

截至 8 月 30 日當周，經調整後的持續申請失業救濟金人數為 193.9 萬人，低於市場預期的 195 萬人，較前周修正後數據持平，4 周移動平均值達 194.575 萬人。

▲上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

周四公布的數據呼應了上周發布的非農就業報告，該報告顯示美國 8 月僅新增 2.2 萬個工作崗位。另一個就業疲軟的證據是，在關稅不確定性影響下，6 月的修正數據，更出現 4 年半以來首次就業人數減少。政府本周還表示，截至今年 3 月的 12 個月期間，非農就業人數可能被高估了 91.1 萬個職缺。

美國總統川普的經濟政策不確定性，使得雇主在 2025 年更加謹慎招聘。紐約聯邦準備銀行周一公布的調查顯示，8 月份消費者對找到工作的信心降至 2013 年 6 月以來最低水準。

不過，值得注意的是每周請領失業金的人數，通常在假期前後通常較為波動，本周數據涵蓋了勞動節周末。

德州在季節性調整前激增 1.53 萬件申請，成為推升整體數據的主因。密西根州以 2,980 件申請位居第二，而多數州的申請件數則出現下降。