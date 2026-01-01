鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-09 00:03

綜合外電周四 (8 日) 報導，美國 2025 年 10 月貿易逆差意外大幅收窄至 294 億美元，創 2009 年以來新低，主因是進口急劇下滑，尤其是藥品進口。出口成長 2.6%，進口下降 3.2%，逆差較前月縮減 39%。

商務部數據顯示，2025 年 10 月商品和服務貿易逆差為 294 億美元，低於《彭博》調查所有經濟學家的預估。這份報告因聯邦政府停擺而延遲一個多月才公布。

進口下降 3.2%，反映藥品和非貨幣黃金進口減少。藥品製劑進口降至 2022 年 7 月以來最低。美國商品和服務出口總值在 2025 年 10 月成長 2.6%。這些數據未經通膨調整。

企業提前囤貨避關稅

企業在 2025 年 9 月提前大量進口藥品，可能是預期川普總統將宣布自 2025 年 10 月 1 日起對藥品進口課徵 100% 關稅，該關稅最終延後實施。許多企業透過與政府達成協議，承諾降低藥價，得以避開關稅。

2025 年貿易數據出現大幅月度波動，與美國實施關稅有關。特別是近幾個月非貨幣黃金和藥品製劑貿易激增，反映川普反覆變動的關稅宣告。

除了黃金下滑，石油和金屬等其他工業原料進口也下降。電腦及配件進口增加，Capital Economics 北美經濟學家 Bradley Saunders 表示，這顯示「在 AI 建設熱潮中，經濟其他領域確實出現強勁跡象」。

生產力加速成長

政府另一份數據顯示，2025 年第 3 季勞動生產力季增年率達 4.9%，創 2 年來最快，單位勞動成本下降 1.9%，顯示勞動市場未對通膨造成壓力。

貿易波動影響 GDP 表現。亞特蘭大聯邦準備銀行 GDPNow 預測，淨出口將使第 4 季成長率減少 0.3 個百分點，第 3 季則貢獻 1.59 個百分點。

經通膨調整後，2025 年 10 月商品貿易逆差收窄至 630 億美元，創 2020 年 2 月以來最低。

與主要貿易夥伴逆差變化

與墨西哥和中國的逆差則擴大，與加拿大的逆差縮小。與台灣的逆差擴大，可能反映電腦及配件進口增加。

川普關稅效果顯現

這些數據反映川普 2025 年 4 月開徵「解放日」關稅後的貿易變化。儘管經濟學家原本擔心關稅會招致報復、減緩全球貿易流動，但川普已放棄多數最嚴厲的關稅威脅，美國產品市場表現強勁。不過，2025 年累計逆差仍較 2024 年同期增加 7.7%。

Fwdbonds 首席經濟學家 Chris Rupkey 指出，逆差縮減將為第 4 季經濟成長提供支撐，有助抵銷政府停擺的負面衝擊。