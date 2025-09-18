鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-18 19:37

美國總統川普提出取消強制性季度財報的構想，希望藉此引導企業專注於長期發展，擺脫短期獲利壓力。然而，投資銀行高盛 提出警告，認為此計畫可能適得其反，並以歐洲混亂的財報實務為鑑，指出降低報告頻率不僅可能造成投資者困擾，也未能實際提升企業的長期績效。

廢除季報真能促進長期發展？高盛引歐洲經驗示警

歐洲市場提供了一個天然的對照案例。在其 STOXX 600 指數成分股中，約有一半的公司採季度報告，另一半則採半年度報告。這種缺乏統一性的做法，導致資訊揭露周期不均，讓投資者在追蹤財報季時面臨困難，也讓部分季度因財報稀少而難以判斷市場真實的潛在趨勢。

例如，歐洲幾乎所有能源公司都按季度報告，而大多數民生消費品公司則按半年度報告，這種產業偏斜會扭曲特定季度的市場業績觀感。

支持降低財報頻率的核心論點，是為了讓管理層擺脫短期業績壓力。但高盛策略師 Sharon Bell 的團隊指出一個諷刺的現象：長期以來，實施季度報告的美國企業，在成長率、投資率和股東權益報酬率 (ROE) 等多數長期指標上，表現反而優於財報頻率較低的歐洲和英國同業。

進一步研究歐洲內部情況發現，採季報和半年報的公司之間，在估值或股東權益報酬率上並無實質差異。包含 CFA 協會在內的其他研究也表明，財報揭露的頻率對企業的實際投資水準影響有限。

從投資者角度來看，頻繁報告是一把雙面刃。季報能提高透明度，減少問題被忽視的風險，但其缺點是可能促使管理層過度專注於眼前獲利。

然而在歐洲的實務中，幾乎所有市場焦點都集中在那些按季報告的公司，使其獲得更多投資者關注和流動性，這無形中反而懲罰了報告頻率較低的企業。