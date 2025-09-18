鉅亨網編譯段智恆 2025-09-18 01:00

根據《Axios》周三 (17 日) 獨家報導，美國眾議院將開始導入微軟 (MSFT-US)Copilot 人工智慧 (AI) 工具，以推動國會現代化並擁抱 AI。此舉標誌著國會正式把 AI 納入日常運作，微軟只是第一步。

美國會擁抱AI！眾議院將導入微軟Copilot 政策大轉彎(圖：REUTERS/TPG)

依據公告內容，眾議院議員與幕僚將能使用具備「強化法律與資料保護」的 Copilot 聊天機器人。微軟 M365 Copilot 可與電子郵件與 OneDrive 檔案同步，初期僅提供給每個辦公室少數幕僚使用。技術團隊自 6 月已開始測試，並在本月擴大到部分早期使用者與領導層，計畫持續至 11 月。未來將提供最多 6,000 個授權，為期一年。

眾議院議長強生 (Mike Johnson) 預計將於周三的「國會駭客松」(Congressional Hackathon) 正式向議員宣布此計畫，該活動由他與民主黨領袖傑福瑞斯 (Hakeem Jeffries) 共同主辦，聚焦數位平台如何應用於立法程序。兩人去年已共同成立跨黨派 AI 特別小組。

強生辦公室指出，許多 AI 公司近來紛紛向美國政府提供每年僅需 1 美元的服務方案，國會也在與微軟就此價格模式展開討論。與此同時，眾議院行政長官史潘多 (Catherine Szpindor) 在一封發給各辦公室的電子郵件中表示，眾議院正考慮接受其他 AI 公司的 1 美元方案，並積極評估這些平台的企業級服務能否在未來一年進行測試。

強生預計在演說中強調：「幸運的是，眾議院從一開始就密切追蹤 AI 的發展，並已準備好導入這項技術。AI 工具不僅讓我們更快更聰明，也能為政府帶來可觀的節省，提升國會服務美國人民的能力。」