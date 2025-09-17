鉅亨網編譯段智恆 2025-09-17 23:00

根據《彭博》周三 (17 日) 報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 過去在房貸文件中，也曾同時承諾兩處不同房產為「主要住所」，情況與美國總統川普用來撤換聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 的指控類似，引發外界對白宮「雙重標準」的質疑。

川普政府雙標？美財長過去也簽雙重房貸聲明 撤換Fed理事庫克惹爭議(圖：REUTERS/TPG)

庫克遭川普指控並撤換

相比之下，Fed 理事庫克在 2021 年購買密西根與亞特蘭大兩處房產時，亦簽署了兩份主要住所的聲明，金額分別為 20.3 萬美元與 54 萬美元。儘管其中一份貸款文件在估價階段已將亞特蘭大房產註明為「度假屋」，川普仍在上月發函，以「潛在犯罪行為」或「嚴重失職」為由，宣布撤換庫克職務。庫克已向法院提告，否認所有指控。上訴法院本週允許她暫時留任並參與決策會議。

川普在施壓 Fed 加快降息之際，頻頻批評主席鮑爾，並尋求前所未有地撤換異議理事。分析人士認為，此舉意在擴大白宮對貨幣政策的掌控。

雙重標準爭議升溫

貝森特與庫克的情況並非完全相同。貝森特的文件由律師代簽，且兩份貸款同屬一家銀行、同日簽署，幾乎不可能構成誤導；庫克則是親自分別向兩家信貸機構申貸，時間也不同。但兩人案例皆涉及同時承諾兩處住所為主要居所。房貸專家指出，這類情況通常是文書疏漏，例如缺少「次要住宅附加條款」，並不足以構成欺詐。

除貝森特外，川普內閣另一名成員、勞工部長查維斯德瑞默 (Lori Chavez-DeRemer) 在 2021 年初也簽署過類似承諾，先後保證在奧勒岡與亞利桑那兩處住宅為主要住所，後來又以奧勒岡居民身分參選國會。她的發言人澄清，因個人計畫改變才出現文件矛盾，並未違法。

政治角力與法律爭議

聯邦房貸金融署 (FHFA) 署長普爾特 (Bill Pulte) 近期在社群平台 X 上公開指控庫克涉嫌房貸詐欺，並將她及其他政敵移送司法部。川普則以此作為撤換理事的依據。但批評者認為，倘若貝森特與勞工部長的案例未遭追究，卻單挑庫克下台，恐顯示川普是藉「技術性問題」作為政治工具。

房地產律師米勒 (Douglas Miller) 表示，若貸款銀行已知悉並接受申請人實際用途，這類矛盾並不足以追究，整個爭議被「過度放大」。庫克在訴訟文件中也主張，縱使有文書錯誤，也不能作為撤職理由。她強調：「我沒有打算因為社群平台上的指控就被迫辭職。」