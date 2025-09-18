禮來口服減肥藥完勝諾和諾德 糖尿病試驗中減重效果多54%

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-18 03:27

禮來 (LLY-US) 周三 (17 日) 在歐洲糖尿病研究學會會議發表研究結果，其實驗性口服藥物 orforglipron 在針第二型糖尿病患者的研究中，首度在與諾和諾德直接比較中勝出，血糖控制和減重效果均更優。

這項研究納入約 1,700 名以二甲雙胍治療但血糖控制不佳的患者，結果顯示，orforglipron 最高劑量使血糖水平下降 1.9%，患者減重約 18 磅 (8.2 公斤)，明顯優於諾和諾德藥物的 1.5% 血糖下降和 12 磅(5.4 公斤) 減重效果。

明確建立領先地位

BMO 資本市場分析師 Evan David Seigerman 在客戶報告中表示，研究結果「明確將 orforglipron 定位為第二型糖尿病患者首選口服藥物」。雖然血糖控制對糖尿病患者很重要，但「我們相信減重效果的明顯差異對內分泌科醫師具有重要意義」。

禮來股價周三早盤一度上漲近 2%，不過隨後回吐漲幅，截稿前，約下跌 0.22%，暫報 763.16 美元。

製造優勢明顯

兩種口服藥都需每日服用，但有關鍵差異。諾和諾德的藥對飲食和飲水有限制，禮來藥物則無。Orforglipron 是小分子藥物，相對容易製造；諾和諾德藥物則是胜肽藥物，與其暢銷藥物 Ozempic 和 Wegovy 成分相同。

禮來首席科學官 Dan Skovronsky 接受彭博電視訪問時表示：「從全球健康角度來看，這可能是我們推出過最重要的藥物之一。我們會盡力確保患者負擔盡可能降低，包括經濟負擔。」

禮來計畫 2026 年申請監管核准用於糖尿病治療，同時正快速推進肥胖治療用途核准，預期明年初獲得監管決定。

研究中副作用主要與腸胃相關，禮來藥物因副作用停藥的患者比諾和諾德藥物多，但禮來強調該研究並非專為比較兩藥耐受性而設計。