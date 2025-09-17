鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-17 18:20

‌



債券交易員正在加大押注，聯準會將在今年剩餘的三次政策會議上至少實施一次直接降息 0.5 個百分點，甚至有大膽者下重注，預計今晚就會出現這幕。

神秘交易員出手！史上最大期貨單 重押Fed今晚狠降半碼。(圖:shutterstock)

市場上的這一波「超鴿派」押注，始於一份驚人的交易數據。研究員 Ed Bolingbroke 指出，本週一在芝加哥商品交易所（CME）的聯邦基金期貨市場，出現了有史以來最大的一筆大宗交易。

‌



這筆交易涉及 10 月份的聯邦基金期貨合約，總計高達 84,000 份，相當於每個基點的曝顯達 350 萬美元。該筆交易的價格與時機，均帶有明顯的買方特徵。

這筆「神秘交易員」的大宗交易引起了市場的廣泛關注。由於目前掉期市場已充分消化聯準會將降息 25 個基點的預期，這筆交易被解讀為一種防範措施，以對沖聯準會可能直接降息 50 個基點的風險。

芝加哥商品交易所官方也證實，這是聯邦基金期貨自 1988 年開始交易以來最大的一筆單次交易，其規模之巨足以撼動整個市場。

勞動市場降溫 引發更深層擔憂

這些交易員為何敢於與主流市場預期背道而馳，大膽押注聯準會的「超級鴿派」行動？其背後的主要驅動因素是美國勞動市場近期出現的降溫跡象。

儘管美國的通膨仍具有黏性，但勞動市場的疲軟跡象正在引發一些交易員對經濟前景惡化的擔憂。他們認為，如果聯準會判斷經濟下行風險加劇，可能會採取更激進的降息措施來刺激經濟，即使這意味著暫時容忍較高的通膨水平。

除了聯邦基金期貨，與隔夜擔保融資利率（SOFR）相關的交易流量也顯示出市場對「超鴿派」的押注需求。一些交易策略押注聯準會將在年內最後三次會議（9 月、10 月和 12 月）中，累計降息兩次 50 個基點，或者連續三次降息 25 個基點。

這反映出比目前掉期市場更為鴿派的利率預期路徑，因為掉期市場目前預期的累積降息幅度約為 70 個基點。

不只鷹鴿對戰 還有白宮與聯準會的博弈

值得注意的是，這場鷹鴿博弈不僅僅是單純的經濟數據博弈，背後更隱藏著來自白宮的政治壓力。美國總統川普先前已多次公開批評聯準會主席鮑威爾降息步伐過慢，認為這阻礙了經濟發展。

而本週的聯準會會議，也將首次迎來新任的 Fed 理事米蘭，她先前曾擔任白宮經濟顧問委員會主席。米蘭的加入，無疑將為聯準會內部的決策帶來新的變數，並可能引發不同陣營之間的激烈博弈。

儘管目前多數投行機構仍認為聯準會本週直接降息 50 個基點的機率極低，但並非全無猜測。