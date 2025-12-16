30萬級瑪莎拉蒂兩天被搶光！中國經銷商：6點下班 被客戶堵到9點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-16 08:00

曾經最受微商喜愛的「神車」，如今價格開始打「骨折」了。

（圖：Shutterstock）

這款折扣車型熱銷完全超出了許昕的預期。他說道，店開了 9 年多了，從沒有碰到過這種「搶」車的情況。

「在降價活動的第一天，早上 8 點半還沒上班，門口就已經開始排隊，下午 6 點下班，客戶把我們堵到了晚上 9 點才結束，上海地區的燃油低配車型兩天時間全被『搶』光了。有些客戶當天來的時候猶豫一下，第二天來，之前看中的車就已經沒了。」

今年下半年以來，有著「跑車皇后」稱號的瑪莎拉蒂迎來多輪大降價，主要集中在格雷嘉這款車型，官方指導價 65.08 萬元的格雷嘉燃油版，優惠後裸車價降為 38.88 萬元，降價超過 26 萬元，相當於打了六折。

純電版格雷嘉折扣力度更大，官方指導價為 89.88 萬元，降價後裸車價格只要 35.88 萬，大降價 54 萬元，相當於打了四折。

北京一家瑪莎拉蒂經銷商也證實，低配版格雷嘉全中國早已售罄，這批低價低配車全國只有 100 餘輛，一個周末就賣空了，目前北京地區在售的燃油版格雷嘉裸車價在 45 萬元左右。

此次瑪莎拉蒂大降價實際上是在清庫存。一位接近瑪莎拉蒂的知情人士透露，受新冠肺炎疫情影響，這批進口車晚了整整一年半才在中國市場賣，與後面的新款車型上市時間重疊了。

對廠家而言，快速去庫存是營銷策略的當務之急，所以出現了罕見大降價。