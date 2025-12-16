鉅亨網編輯林羿君 2025-12-16 07:40

高盛集團 (GS-US) 警告，如果科技業無法推動 AI 應用需求爆發，無法有效將 AI 模型變現，資料中心的投資恐怕血本無歸；並預測了四種未來情境，直指資料中心供過於求的風險日益升高。

高盛提出四種情境 警告AI資料中心恐悲劇收場。(圖:shutterstock)

在 AI 對算力需求快速升溫的帶動下，投資人正大量資金湧入資料中心，推動美國及全球各地新一波建設熱潮。研究機構 Omdia 本週指出，受 AI 推動，全球資料中心資本支出預計到 2030 年將達 1.6 兆美元，未來幾年年均成長率約 17%。

不過，市場也開始質疑這波 AI 熱潮究竟能帶來多少投資報酬率（ROI）。聯想今年稍早的調查顯示，許多企業高層仍不確定 AI 是否值得投入如此高昂的成本；另有報告直指，對未來需求的預測，恐怕只是建立在大量臆測之上。

高盛集團高級股票分析師吉姆 · 施奈德（Jim Schneider）在最新報告中指出，許多投資者正努力應對這波「炒作」，並試圖量化其真實影響。高盛的基本預測已顯示，即便 AI 需求持續，資料中心的整體佔用率最快將於 2026 年見頂，隨後數年將逐步回落，暗示供需緊張狀況將獲得緩解。

佔用率（Occupancy）與企業利潤率高度相關，如果無法維持高位，意味著資料中心營運商的大舉投入將難以取得預期回報。

高盛在未來幾年看到了兩大需求端風險：AI 模型變現困難導致需求降溫，以及雲端服務需求降溫。報告中提出四種關鍵假設情境，為資料中心從現在到 2030 年的發展描繪了不同的藍圖：

基本情境：需求接近供應，但供需平衡將逐步放鬆

高盛預測，未來兩年內 AI 在資料中心整體市場的佔用率份額將翻一番至 30%，整體能耗預計到 2030 年將較 2023 年成長 175%。然而，儘管需求強勁，隨著更多資料中心投入營運，供需平衡將在未來 18 個月內顯著收窄，預計資料中心佔用率將在 2026 年維持高峰後，於 2028 年逐步回落至 90% 左右，供應緊張將有所緩解。

情境二：AI 應用需求激增導致資料中心供應不足

在這種樂觀但潛藏風險的假設下，特別是 AI 影片等資料密集型應用的爆發，將使運算能力需求顯著成長，加上新一代圖形處理器（GPU）的能耗超出預期，可能導致高峰地區的資料中心佔用率超過 100%，比基準情況高出 17 個百分點，市場將進入嚴重的供不應求狀態。

情境三：AI 貨幣化失敗導致資料中心需求降溫

此情境假設用戶不願為 AI 工具付費，導致 AI 產品的獲利計畫落空，進一步造成對資料中心的需求放緩。如果發生這種情況，在 2025 年至 2030 年期間，AI 需求將比基線情境下降 20%，資料中心的佔用率將比基線低 8 個百分點，市場將出現供過於求的局面，可能迫使營運商降低租賃價格。

情境四：雲端服務需求降溫導致資料中心遇冷

儘管 AI 備受矚目，目前資料中心的大部分容量仍用於常規雲端運算服務。高盛警告，如果企業對這些基本服務的支出減少，資料中心的使用率可能會比基準情況下降 4 個百分點，即便 AI 需求保持穩定也無法扭轉局面。企業持續優化雲端服務使用效率，也將對需求造成壓力。

投資巨頭嗅到風險 趨向謹慎

法國資產管理巨頭安盛（AXA）近期即公開表示，在為數據中心行業提供融資時，他們對 AI 相關的建設「正更加謹慎行事」。