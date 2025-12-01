鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-16 03:02

綜合外媒周一 (15 日) 報導，波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，她支持上周降息決定，但強調這是一個「艱難的抉擇」。

聯準會上周決定將基準利率降至 3.5% 至 3.75%，但降息決定出現分歧：兩位官員主張維持利率不變，另一位則主張降息幅度應更大。

‌



會前立場偏鷹派

會議前，柯林斯的發言顯示她可能反對降息。她長期擔心通膨過高，且高於聯準會 2% 目標的時間太久。

柯林斯周一在 LinkedIn 貼文中表示：「雖然我 11 月傾向維持政策不變，但到 12 月會議時，最新資訊顯示風險平衡已改變。」

她指出，通膨大幅上升的機率降低，原因包括長期通膨預期指標下降、貿易政策調整顯示實際關稅較低，以及勞動市場轉弱。但她也強調，通膨已高居近五年，仍擔心通膨可能持續。

進一步降息需更多數據

柯林斯是 2025 年投票委員，今年三次降息她都投贊成票。她認為會後聲明採用 2024 年 12 月的措辭很重要，當時那段措辭預告降息將暫停。

她表示：「目前利率已降到我認為適當的下限，我希望在進一步降息前，對通膨有更清楚的了解。」