鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周一 (15 日) 報導，波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，她支持上周降息決定，但強調這是一個「艱難的抉擇」。
聯準會上周決定將基準利率降至 3.5% 至 3.75%，但降息決定出現分歧：兩位官員主張維持利率不變，另一位則主張降息幅度應更大。
會議前，柯林斯的發言顯示她可能反對降息。她長期擔心通膨過高，且高於聯準會 2% 目標的時間太久。
柯林斯周一在 LinkedIn 貼文中表示：「雖然我 11 月傾向維持政策不變，但到 12 月會議時，最新資訊顯示風險平衡已改變。」
她指出，通膨大幅上升的機率降低，原因包括長期通膨預期指標下降、貿易政策調整顯示實際關稅較低，以及勞動市場轉弱。但她也強調，通膨已高居近五年，仍擔心通膨可能持續。
柯林斯是 2025 年投票委員，今年三次降息她都投贊成票。她認為會後聲明採用 2024 年 12 月的措辭很重要，當時那段措辭預告降息將暫停。
她表示：「目前利率已降到我認為適當的下限，我希望在進一步降息前，對通膨有更清楚的了解。」
柯林斯明年不具投票權。聯準會官員本周將收到大量經濟數據，包括因政府停擺而延遲公布的重要通膨和就業報告。
