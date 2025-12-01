Fed米蘭：實際通膨接近2%目標 過度緊縮恐傷就業

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-16 00:05

綜合外媒周一 (15 日) 報導，聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 表示，實際通膨已接近聯準會 2% 目標，「價格現在再次穩定」，目前高於目標的通膨數據並未反映真實的供需動態。

米蘭認為實際通膨已接近目標，主張加快降息。(圖:Reuters/TPG)

他主張聯準會政策過度緊縮，並在上周利率決策會議中投下反對票，主張降息 2 碼而非 1 碼，這是他 9 月加入聯準會以來第三次投反對票。

最新美國通膨報告顯示，聯準會偏好的通膨指標年增率為 2.8%，高於聯準會 2% 目標。

但米蘭認為，該數據具有落後性，未能呈現當前租金漲幅正在放緩。而投資組合管理費等其他因素，也只是反映高資產價格，並非實際物價上漲。「考慮到貨幣政策時滯，我們需要為 2027 年制定政策，而非 2022 年。」他說。

米蘭表示，排除這些因素後，他估計實際通膨低於 2.3%，在目標的誤差範圍內。

不清楚商品通膨原因

米蘭承認無法完全解釋目前的商品通膨，但根據他對數據的分析，這與川普政府的關稅無關。他提出一個「令人不快的可能性」，就是商品通膨可能穩定在比疫情前更高的水準。

米蘭表示，儘管美國家庭仍對高物價不滿，但價格已經穩定，聯準會不應繼續維持過度緊縮的政策。

勞動市場降溫

談到勞動市場，米蘭警告，將政策利率維持在不必要的高位將導致失業。他表示，勞動市場惡化可能快速發生且難以逆轉，因此更快的降息步調將使聯準會更接近中性立場。

米蘭預期，住房通膨將隨著租金漲幅正常化而放緩，加上勞動市場降溫，服務業通膨不太可能面臨上行壓力。他認為住房服務的反通膨將抵消商品價格上漲。