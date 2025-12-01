鉅亨網編譯段智恆 2025-12-16 02:00

《CNBC》周一 (15 日) 援引知情人士消息報導，原本被市場視為幾乎篤定出線的白宮國家經濟會議 (NEC) 主任哈塞特 (Kevin Hassett)，其角逐聯準會(Fed) 主席的聲勢，近期遭到多名與美國總統川普關係密切的高層人士質疑與反彈。

消息人士指出，部分人士擔憂哈塞特與川普過於親近，可能引發外界對 Fed 獨立性的疑慮。諷刺的是，正是這層與川普的密切關係，讓哈塞特一度被視為接替現任主席鮑爾的熱門人選。相關阻力也可能解釋，為何原訂 12 月初進行的主席人選面談一度取消，並在上週重新安排前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh) 的面談。

川普日前接受《華爾街日報》(WSJ) 專訪時表示，前 Fed 理事華許已與哈塞特並列為 Fed 主席的主要候選人，出乎市場預期。川普並稱「兩位 Kevin 都很優秀」。相關談話一出，預測市場平台 Kalshi 上，哈塞特的勝算明顯下滑。

根據 Kalshi 數據，截至周一，哈塞特仍以約 51% 的機率領先，但較本月初超過 80% 的高點大幅回落；華許的機率則升至 44%，較 12 月初約 11% 顯著上升。

《彭博》11 月底曾報導，哈塞特已成為接替鮑爾的領跑者，但隨著 12 月推進，市場對其可能引發債市反彈的疑慮逐漸升高，擔心若 Fed 被視為政治化，長期利率可能上揚，反而不利川普的政策目標。