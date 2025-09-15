銀行體系放款失控！聯準會緊縮政策下 M2貨幣供給為何不降反升？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-15 17:00

美國聯準會 (Fed) 自 2022 年 6 月啟動量化緊縮(QT)，但最新數據顯示，即便 Fed 持續推行緊縮政策，多次調高聯邦基金利率，但過去一年 M2 貨幣供給量不但沒降，反而上升。

分析師 Kirk Spano 指出，這一反常現象的關鍵在於商業銀行體系。銀行體系透過向家庭和私人大幅擴張信貸，創造逾 90% 貨幣增量。就像 2014 年英國央行 (BoE) 研究所指出的，雖然自 2020 年起 Fed 不再發布相關數據，但資產負債表趨勢已能清楚印證此機制。

當前貨幣擴張的可持續性面臨挑戰。信用卡違約率在 2022-2023 年攀升後暫時平穩，但汽車貸款違約率上升至 5.1%，高於歷史平均值 3.5%。

更值得注意的是，聯邦住房管理局 (FHA) 抵押貸款寬容率翻倍。根據媒體揭露，近兩年約 15% 的 FHA 貸款透過減免或延期維持運轉，若沒有這些措施，違約率將接近 2008 年金融危機水準。這種靠著修改貸款條款如延長至 40 年等條件維持的脆弱平衡，預示銀行體系作為 M2 主要創造者即將被迫收縮信貸。

失業率是關鍵的先行指標。雖然目前數據只是有初步走弱跡象，但企業已透過削減庫存、暫停 401(k) 匹配繳費等方式提前應對。服務業佔 GDP 超 70% 的權重，對就業市場影響顯著，消費者信心下滑與支出謹慎化趨勢正在形成自我強化的循環。

專家還說，Fed 降息 1 碼或 2 碼對經濟刺激效果有限，財政政策受債務規模與赤字壓力限制。儘管「財政主導」理論引發對美元儲備貨幣地位的質疑，但美國經濟韌性可能推動 2026 年前後重啟量化寬鬆，而 Fed 獨立性可能因政治任命而削弱，未來政策將更直接服務政府經濟目標。

目前，市場技術形態已經發出警示訊號，那斯達克 100 指數 (NDX)ETF 形成比 2022 年更大幅度的「擴音器形態」，加上估值指標處於歷史高位，暗示可能出現深度調整。若加上政策效應的「長期可變滯後性」，市場恐重現 1970 年代的長期震盪格局，甚至可能多次測試 2022 年低點。