鉅亨網新聞中心 2025-09-15 14:10

保護馬斯克很花錢？「這位」科技大咖比他貴3倍。(圖:shutterstock)

《巴隆周刊》報導指出，在瞬息萬變的科技界，高知名度高階主管的安全保障已成為公司董事會定期評估的一項重要開支。其中，Meta 執行長祖克柏的維安費用最高，2024 年支出高達 1,040 萬美元。緊隨其後的是 Alphabet 執行長皮查伊，維安費用為 830 萬美元。

值得注意的是，特斯拉在 2024 年為馬斯克投入的維安費用為 280 萬美元，在「七巨頭」中處於中等水平。輝達執行長黃仁勳的相關支出為 350 萬美元，公司表示這是基於其「高知名度」而制定的安全計畫。

其他如亞馬遜執行長賈西和蘋果執行長庫克的維安費用分別為 110 萬美元和近 80 萬美元。微軟執行長納德拉的個人出行安全費用則為 58,291 美元。

雖然這些數字看起來龐大，但從更廣泛的角度來看，這些支出在公司的整體市值中佔比微乎其微，僅約為 0.0001%。這或許是為什麼投資者普遍能夠接受這筆開支的原因。

報導稱，未來執行長的維安費用可能會繼續上升。例如，特斯拉揭露 2025 年 1 月和 2 月又額外花費了 50 萬美元，平均每週約 6.3 萬美元，高於 2024 年的平均值。