2025-09-15

中國汽車工業協會上周四 (11 日) 發布數據指出，今年前 8 月中國汽車出口成績亮眼，出口量年增 13.7% 至 429.2 萬輛，其中 8 月汽車出口 61.1 萬輛，較上季成長 6.2%，年增 19.6%。

新能源車出口翻倍！中國車廠8月出口量暴增19.6%破紀錄 今年前8月狂銷429萬輛（圖：Shutterstock）

從細分領域看，中國乘用車成長動能迅猛，處於高速發展期，上月乘用車出口 53.3 萬輛，季增 6.7%，年增 21.8%，商用車出口 7.8 萬輛，季增 3.3%，年增 6.6%。

從類型來看，中國 8 月新能源汽車出口 22.4 萬輛，季減 0.6%，但年增 1 倍，傳統燃料車出口 38.7 萬輛，季增 10.6%，年減 3.5%，傳統內燃機產品今年開始呈現年減趨勢。

按車廠表現看，8 月奇瑞以 12.8 萬輛的出口量位居榜首，比亞迪 8.1 萬輛、上汽 7.9 萬輛緊隨其後，長安、吉利、長城等也表現出色。

中國前三大車廠出口量都在 10 萬輛左右，長安、吉利和長城組成第二梯隊，出口量在 5 萬輛水平。特斯拉上海 8 月出口 2.6 萬輛，前 8 月累計 15.4 萬輛，今年全年料將出口 21 至 22 萬輛，在中國乘用車出口中佔比不高。

奇瑞出口量成長步伐加大，8 月出口量佔總出口量的 21%，今年前 8 月出口 79.5 萬輛，按此速度今年有望達 135 萬輛左右。

比亞迪則預估今年全年能滿足 80 萬輛目標，約 90 萬輛左右。