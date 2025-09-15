鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-15 16:55

PC 品牌技嘉 (2376-TW)12 日於 GIGABYTE EVENT 線上發表會揭露全新 AI 願景 「BEYOND EDGE」，以 Beyond Boundaries、Beyond the Device、Beyond Performance 三大核心概念，全面升級旗下 AI 產品陣容，橫跨地端運算平台、外接顯示卡（eGPU）、筆電、主機板與電競主機，加速推進地端 AI 應用普及。

技嘉拓展邊緣AI應用 軟硬體產品齊發加速AI部署普及。(圖：shutterstock)

技嘉 AI TOP 生態系整合可擴展的硬體與 AI TOP Utility 軟體，現已支援先進架構如 Mixture of Experts（MoE），產品涵蓋 AI TOP 100 與 AI TOP 500 桌機型 AI 系統，可在地端建立、微調並執行即時推論，支援參數規模高達 685B 的大型模型，為開發者、研究機構與企業提供一站式 AI 解決方案。

為實現邊緣 AI 部署的普及化，搭載 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 晶片架構的個人 AI 超級電腦 AI TOP ATOM，可高效執行 70B 至 200B 參數模型的微調與推論。透過 NVIDIA ConnectX™ 連結兩台 AI TOP ATOM，即可處理高達 405B 參數模型，不僅能運用更精簡的活躍參數子集，同時也完整保留大型模型的全部知識。

AORUS AI BOX 系列外接顯示卡採用 NVIDIA Blackwell 晶片架構，以即插即用的方式賦予筆電強大的運算能力。旗艦款 AORUS RTX 5090 AI BOX 以頂級效能著稱，支援遊戲、內容創作與進階 AI 工作負載；而全新發表的 AORUS RTX 5060 Ti AI BOX 則採用輕量化設計，具備便攜外型，可輕鬆升級超薄筆電效能，實現 1080p 到 2K 的遊戲體驗與日常 AI 任務處理。

今年全新推出的 AI 電競筆電系列將 RTX AI、Copilot+ PC 與內建 AI 助理 GiMATE 完美整合, 其中，新增功能 GiMATE Coder 可針對 Python、JavaScript、C++ 等程式語言提供全地端智慧建議與 Smart Completion 功能，並無縫整合 Visual Studio Code，實現錯誤校正與語境重構。