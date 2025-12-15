鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-15 15:55

為遏制汽車市場日益加劇的「內捲式」競爭和無序價格戰，中國正加強審查過度競爭。

港股汽車股下跌 中國發布規定加大「反內捲」 嚴禁價格戰(圖:shutterstock)

受新政策推出影響，全球最大的電動車製造商比亞迪 (01211-HK) 在香港下跌 1.7%，蔚來汽車 (09866-HK) 下跌 2.5%，小米 (01810-HK) 下跌 2.2%，浙江零跑汽車科技 (09863) 下跌 2.8%。

中國國家市場監督管理總局於上周五 (12 日) 發布了《汽車行業價格行為合規指南（徵求意見稿）》。此舉旨在對汽車生產及銷售企業提供明確指導，避免企業經營行為觸及法律紅線，並修復遭受嚴重擾亂的市場秩序。

《徵求意見稿》共五章二十八條，系統性地規範了涵蓋汽車全產業鏈的價格行為。指南明確要求汽車生產企業建立以生產成本為基礎、市場供求為導向的定價策略。其中最關鍵的條款在於劃定了市場紅線：汽車生產和銷售企業，除了依法降價處理積壓商品外，不得以排擠競爭對手或獨占市場為目的，實施不正當價格競爭行為。

對於銷售企業，指南更明確要求必須誠信經營、確保「明碼標價」，並不得利用虛假或引人誤解的價格手段誘騙消費者。此外，銷售企業也不得變相降低價格，使實際銷售價格低於進貨成本。

中國汽車流通協會指出，此份文件是監管部門精準回應行業痛點的重要舉措，將引導行業競爭從「拚價格」的低層次內捲，回歸「拚技術、拚服務、拚價值」的良性軌道。

中國汽車經銷商協會顧問 Li Yanwei 表示，考慮到造成惡性降價的主要原因之一，是需求疲軟和汽車產能過剩，新規能否扭轉汽車價格下跌的趨勢還有待觀察。他指出：「一些品牌利用規模經濟優勢，在現階段搶占市場先機，加劇了價格戰。」

近年來，中國車市價格戰愈演愈烈，據陸媒報導，長期的「內捲式」競爭已嚴重影響產業健康，導致行業整體盈利水平持續下滑，中國汽車製造業的利潤率已從 2017 年的 7.8% 降至 2024 年的 4.4%。