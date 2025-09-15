鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-15 11:56

‌



小米集團 (01810-HK) 總裁盧偉冰周一 (15 日) 宣布，全新小米 17 系列本月就會亮相，並預告會有不無聊的「新東西」。創辦人雷軍表示，產品力跨代升級，全面對標 iPhone，正面迎戰！

全面對標iPhone！小米17提前本月亮相 預告有「新東西」。（圖:shutterstock)

盧偉冰在微博上表示，小米 17 系列是小米高端化五年的蛻變之作，將是小米手機數字系列史上最重大的一次躍遷，也比上一代又提前了一個月發表。包括三款產品：小米 17、小米 17 Pro、小米 17 Pro Max。

‌



小米公司突然宣布將新一代旗艦手機命名為小米 17 系列，跳過原本預期的小米 16 命名，進一步凸顯了小米對標蘋果的戰略決心。

小米將全球首發第五代驍龍 8 至尊版移動平台。盧偉冰表示，小米 17 是史上最強標準版旗艦，全方位大升級，加量不加價。

兩款 Pro 核心技術大跨越，向超高端持續上探。小米 17Pro 是小米最精湛的小尺寸科技影像旗艦；小米 17Pro Max 更是小米史上最強大的巔峰科技影像旗艦。

盧偉冰指出，小米 5 年前開啟高端化策略，向最偉大的對手學習，堅定對標 iPhone。迄今，蘋果依然非常出色。 iPhone 17 系列的成功大家都看到了，但小米依然很有信心，才會同代同級地直面 iPhone。

他強調，小米在技術上將持續累積。過去 5 年，小米研發投入超過 1,000 億人民幣，未來 5 年投入將加碼到 2,000 億人民幣。這次在小米 17 系列上，大家將會看到一系列最新成果的呈現。

盧偉冰還預告，不僅是底層技術，這次還將為手機帶來點不一樣的「新東西」，不然大家可能會覺得當下的手機產品有點無聊了。市場預測，所謂的「新東西」極有可能是後置相機模組（Deco）中嵌入的副螢幕設計。