2026 年新年伊始，中國主要新能源車廠周四 (1 日) 陸續公佈 2025 年 12 月及全年銷售數據，表現依然亮點紛呈。零跑車以翻倍成長領先新勢力，蔚來汽車下半年強勢復甦，比亞迪穩居龍頭地位，產業格局加速重塑。

比亞迪繼續保持市場主導地位，上月銷量達 42.04 萬輛，雖年減 18.2%，但全年累計銷量突破 460 萬輛，較去年成長 7.73%，其中純電動車表現亮眼，全年銷售 225.67 萬輛，年增 27.86%。海外市場貢獻顯著，12 月出口新能源車 13.3 萬輛，全球化版面持續深化。

吉利汽車同樣超額完成年度目標，2025 年總銷量突破 302 萬輛，新能源汽車銷量達 169 萬輛，創歷史新高，該公司還宣布 2026 年目標為總銷量 345 萬輛，其中新能源目標 222 萬輛，成長預期顯著高於業界平均。

至於造車新勢力表現則分化加劇，零跑、小鵬翻倍成長，蔚來有所復甦。零跑汽車成為 2025 年最大黑馬，上月交付 6.04 萬輛，年增 42%，全年 59.66 萬輛，年增率 103%，不僅拿下新勢力銷售冠軍，更創下業界年銷售新紀錄。

零跑董事長朱江明表示，B10、B01 等新車型上市即熱銷，加上全球化策略推進 (涵蓋 35 國、超 1800 家網點)，推動銷售爆發式成長。他進一步提出 2026 年衝擊百萬銷售的目標，計畫推出 A 系列和 D 系列新品。

蔚來 2025 年下半年實現強勢反彈，上月交車量達 4.81 萬輛，創單月歷史新高，年增 54.6%，全年累計交付 32.6 萬輛，年增 46.9%，其中高階車型 ES8 單月交付 2.23 萬輛，佔比近七成，高毛利產品協助獲利改善。

蔚來董事長李斌透露，ES8 在手訂單充足，預計對沖 2026 年第一季業績壓力。值得關注的是，蔚來旗下樂道、螢火蟲品牌上月分別交付 9154 輛和 7084 輛，多品牌綜效逐步顯現。

理想汽車 2025 全年交付 40.63 萬輛，年減 18.8%，未恢復至巔峰水準，純電戰略轉型遇阻成為主因，SUVi6/i8 累計訂單雖破 10 萬輛，但電池供應限制產能爬坡。目前 i6 已啟動雙供應商模式，預計 2026 年月產能提至 2 萬輛。海外市場成為新突破口，L9/L7/L6 已登陸中亞、非洲等地，試圖緩和在中國國內的競爭壓力。

小鵬則以高成長突圍，2025 年交付 42.94 萬輛，年增 125.9%，上月交車 3.75 萬輛，年增 2%，但 2025 年第四季表現略遜於預期。

為尋求新增長點，小鵬宣布 2026 年推出七款「一車雙能」增程車型，並加速技術迭代，第二代 VLA 車型將於第一季推送。此外，X9 車型 12 月交付 5424 輛，創單月新高，海外市場交付量較去年同期成長 96%，全球化成效初顯。

中國全國乘聯會秘書長崔東樹先前對 2025 年的「前低中高後平」預判得到驗證。2025 年車市在多重壓力下仍保持韌性，而政策端持續釋放利多。

中國發改委、財政部本周發布《關於 2026 年實施大規模設備更新及消費品以舊換新政策的通知》，明確延續汽車消費支持措施。

一位中國新勢力大廠高層表示：「政策穩定性為產業注入強心針，2026 年市場競爭將更趨理性。」