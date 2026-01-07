鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-07 13:30

最新數據顯示，英國汽車市場正迎來中國製造汽車的強勢崛起，去年中國製造車型佔比達 27.9%，相當於每賣出四輛電動車中就有一輛來自中國。

27.9%！比亞迪5倍增長+特斯拉上海助攻 中國製造電動車「攻陷」英國（圖：Shutterstock）

若將範圍擴大至所有動力類型，中國製造汽車在英國整體市場佔有率創下 13.5% 的歷史新高，約等於每八輛車中就有一輛為中國製造。

上述成長表現主要由比亞迪、奇瑞等品牌積極擴張所推動。比亞迪在英國銷量較 2024 年同期暴漲逾五倍，並於 2025 年超越特斯拉成為全球最大電動車銷售商。

值得注意的是，部分知名品牌如 MG、瑞典 Polestar 及特斯拉上海工廠生產的車款也被計入中國製造範疇。

中國電動車熱銷帶動了英國新能源車市場的整體發展，去年新車註冊量中佔比達 23.4%，上月更是攀升至 32.3%，這一趨勢契合工黨政府 2030 年禁售燃油車的承諾。

若將混合動力車型納入統計，電池驅動車輛已佔英國新車銷量將近一半，其中插電混動車型銷量較 2024 年同期成長 35%。

然而，英國電動車銷售仍未達到政府設定的零排放汽車配額要求 (2025 年需佔 28%)。

各大車廠為達標累計投入 55 億英鎊補貼，英國汽車製造商與貿易商協會 (SMMT) 首席執行官 Mike Hawes 警告此舉「不可持續」，並呼籲政府放寬政策。