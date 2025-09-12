鉅亨網編譯段智恆 2025-09-12 23:40

摩根士丹利 (MS-US) 周五 (12 日) 表示，聯準會 (Fed) 可能在今年剩餘的三次會議中連續降息，與此前僅預期 9 月及 12 月各降息一次的預測相比，該行認為寬鬆步伐將明顯加快。

Fed料將展開寬鬆循環 摩根士丹利預測全年三次降息(圖：REUTERS/TPG)

該行經濟學家團隊指出，近期數據顯示通膨趨緩、勞動市場轉弱，為 Fed 更快回到「中性」政策立場提供空間。摩根士丹利預估，Fed 將自下周會議起連續四次各降息 1 碼 (25 個基點)，涵蓋 9 月、10 月、12 月以及明年 1 月，將聯邦基金利率上限降至 3.5%。此後，Fed 可能短暫暫停，觀察第一季可能回升的通膨波動，並在 2026 年 4 月與 7 月再度降息。

目前市場普遍認為，Fed 下周將啟動新一輪寬鬆循環，這將是自 2024 年 12 月降息 1 碼以來的首次調整。芝商所 FedWatch 工具顯示，交易員押注 9 月降息 1 碼的機率達 92.7%，僅 7.3% 認為可能一次降息 2 碼 (50 個基點)。摩根士丹利經濟學家 Michael Gapen 在給客戶的報告中指出：「較溫和的通膨與疲軟的就業市場，讓 Fed 有餘地更果斷地朝向中性利率邁進。」

摩根士丹利先前預測 Fed 將自本月起每季降息 1 碼，持續至 2026 年底，最終將利率降至 3% 以下。雖然最新預測調整為更快速的降息節奏，但該行維持最終利率水準的看法不變。

該行也不認同市場上少數機構呼籲更大幅度降息。渣打銀行 (Standard Chartered) 是唯一預期本月 Fed 會降息 2 碼的主要券商，但摩根士丹利認為，當前失業率仍相對偏低，加上 Fed 去年已累計降息 100 個基點，使聯邦基金利率距中性水準更近，因而沒有必要立即採取更大動作。