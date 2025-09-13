鉅亨網編譯段智恆 2025-09-13 02:00

根據《路透》周五 (12 日) 報導，英國最大藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 證實，已暫停原定在劍橋研究基地投入約 2 億英鎊 (約 2.71 億美元) 的投資計畫，成為最新一間縮減英國布局的跨國藥企。這項投資原先預計創造 1,000 個就業機會，但如今全面擱置。

英國大藥廠AZ暫停2.7億美元英國投資 政府招商受挫(圖：REUTERS/TPG)

阿斯特捷利康發言人表示，公司會持續檢視投資需求，並確認劍橋擴建計畫已暫停，暫時不會再進一步評論。這項資金原本在 2024 年 3 月宣布，但公司已明確指出，目前所有新投資均未推進。

今年 1 月，阿斯特捷利康才剛取消在英格蘭北部一座疫苗製造廠的 4.5 億英鎊投資案，當時理由是英國政府縮減了相關支持。隨著這一連串撤資決定，外界更關注首相施凱爾 (Keir Starmer) 政府在吸引外資上面臨的困境。

阿斯特捷利康是倫敦富時 100 指數市值最大的公司，長期以來也是英國生命科學領域的核心企業。此番暫停投資的消息，正好發生在美國總統川普即將展開英國國是訪問的前夕，對英國經濟振興計畫格外敏感。

阿斯特捷利康執行長索利歐 (Pascal Soriot) 早前已公開呼籲，英國若要吸引長期投資，必須改善對藥價與創新價值的評估方式。他指出，英國及歐洲長期低估藥品價值，已影響業界投資意願。川普過去亦批評英國與歐洲未支付足夠的藥品價格，加劇了跨國藥廠的憂慮。

對照之下，阿斯特捷利康今年 7 月才宣布將於 2030 年前，在美國投入 500 億美元擴充製造與研發能量。這是眾多藥廠因應川普關稅政策而選擇加碼美國的一環。