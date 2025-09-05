鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-05 20:40

美國勞動力市場持續放緩。

美國8月非農就業僅新增2.2萬人 遠低於預期 失業率4.3%(圖:shutterstock)

美國勞工統計局 (BLS) 周五發布的 8 月就業報告顯示，上個月美國經濟僅新增 22,000 個就業崗位，遠低於預期，這是美國勞動力市場在夏季放緩的最新跡象。經濟學家先前預計報告將顯示上個月新增就業 7.5 萬個。

與此同時，失業率從七月的數字攀升至 4.3%，這與市場預期相符。薪資成長方面，平均時薪的月增率與年增率分別為 0.3% 和 3.7%，同樣符合華爾街的預期。儘管薪資數據穩定，但新增就業人數的急劇放緩，描繪出一個正在失去動能的勞動力市場。

這已是連續第二個月就業數據表現不佳。在 7 月份，經濟新增了 73,000 個工作崗位，但當時報告的焦點在於對 5、6 月份數據的大幅下修，總計抹去了先前報告的約 258,000 個新增職位。在 7 月份報告發布後，川普總統解除了勞工統計局局長 Erika McEntarfer 的職務，並提名傳統基金會的首席經濟學家 EJ Antoni 接替。

近期數據已為市場帶來預警。周四，薪資服務提供商 ADP 的報告顯示，上個月私人企業僅創造了 54,000 個就業機會。同日，勞工部的數據也指出，上周初次申請失業救濟金的人數達到 237,000 人，是 6 月以來最高。這些數據與 JOLTS 職位空缺數據一同證實了「勞動力市場正出現邊際惡化」的觀點。

Comerica 財富管理公司的投資長 Eric Teal 指出，勞動力市場的疲軟趨勢正在加劇，主要受到關稅政策不確定性、移民政策變化以及人工智慧 (AI) 技術普及等多重因素的影響。

然而，疲軟的就業數據也帶來了一線希望。分析師認為，這為聯準會 (Fed) 採取刺激性降息政策提供了更多空間與理由。

截至周四上午，根據芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 的數據，交易員預測聯準會在九月會議上降息的可能性已超過 95%。在經歷數月按兵不動後，聯準會似乎愈來愈可能採取行動以應對經濟放緩的壓力。