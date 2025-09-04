美上周初請失業金升至23.7萬人創6月來新高 再添就業市場疲弱證據

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-04 21:18

根據美國勞工部 (DOL) 周四 (4 日) 公布數據，美國初領失業金人數攀升至 6 月來最高，同日有「小非農」之稱的 ADP 就業報告也顯示，美國 8 月民間企業新增就業人數 5.4 萬，遠低於市場預期的 7.5 萬人，兩份數據皆為就業市場降溫提供更多證據。

受川普關稅和移民政策影響，美國就業成長陷入停滯，初請失業金人數升至三個月來最高點。(圖:Shutterstock)

最新續領失業金人數雖有所下降，但仍高於 190 萬的警戒線。(圖：ZeroHedge)

截至 8 月 30 日當周，經季節性調整後美國初領失業金人數報 23.7 萬人，較前周增加 8,000 人，高於市場預期的 23 萬人，4 周移動平均值報 23.1 萬人。

截至 8 月 23 日當周，經季節性調整後美國續領失業金人數報 194 萬人，較前周修正值減少 4,000 人，低於市場預期的 196 萬人。4 周移動平均值報 194.675 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

目前美國的就業成長已轉為停滯，經濟學家將其歸咎於全面性川普關稅和白宮對移民的打擊行動，這阻礙了營建工地和餐廳招聘。

值得注意的是，7 月的失業人數自新冠疫情以來首度超過新增職缺數量。聯準會周三發布的褐皮書報告也指出，「企業因需求疲軟或不確定性而對招聘猶豫不決」。

不過，此次的失業金數據對周五即將公布備受關注的 8 月非農就業報告沒有影響，因為時間點在調查期間之外。路透調查經濟學家預期，8 月非農就業將增加 7.5 萬人，延續 7 月的 7.3 萬人增幅，失業率預估將從 7 月 4.2% 升至 4.3%。