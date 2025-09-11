Fed本月降息成定局 今晚CPI考驗「連續降」的可能

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-11 18:40

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告將於今 (11) 晚公告，雖然預期通膨將持續走高，但市場普遍預期它不太可能改變聯準會 (Fed) 在 9 月降息的決策。這份報告更重要的意義在於，它將提供線索，幫助交易員判斷聯準會未來是否會連續降息。

Fed本月降息成定局 今晚CPI將考驗「連續降」的可能。(圖:shutterstock)

期權市場的定價反映，交易員估計今晚的 CPI 報告只會引發溫和的市場波動，標普 500 指數的波動範圍可能僅為 0.7%，低於過去一年 CPI 發布日平均的 0.9% 波動幅度。

摩根大通全球市場情報主管 Andrew Tyler 在給客戶的報告中指出，雖然目前的數據尚不足以阻止聯準會在 9 月降息，但如果通膨數據顯著高於預期，聯準會可能會在 10 月和 12 月會議上調整其寬鬆政策路徑。

目前，經濟學家預計美國 8 月整體 CPI 年增率，將從 7 月的 2.7% 上升至 2.9%，季增率則從 0.2% 升至 0.3%。至於核心 CPI（排除食品和能源），預計年增率和季增率將維持在 3.1% 和 0.3%。

就業市場仍為關鍵

市場之所以對通膨數據「相對漠視」，是因為疲軟的就業數據已足以對經濟成長構成威脅。聯準會 9 月降息 25 個基點的可能性已在市場預期之內，並且已將未來一年超過 100 個基點的降息幅度納入考量。

花旗集團美國股票交易策略主管 Stuart Kaiser 表示：「最終一切都取決於勞動力市場。如果聯準會要在 10 月再次降息，那可能意味著就業數據持續承壓，且通膨沒有出現意外的攀升。」

然而，如果 CPI 數據顯示通膨顯著加速，正如 Andrew Tyler 所指出的，這可能促使聯準會在 10 月和 12 月保持利率不變，特別是在美國國內生產毛額 (GDP) 等經濟成長指標持續走高時。

根據亞特蘭大聯邦儲備銀行的 GDPNow 模型，美國第三季實際 GDP 預計將以 3% 的年率成長，顯示經濟成長依然強勁。

摩根大通的分析顯示了幾種可能情境：