石油輸出國組織 (OPEC) 周四 (11 日) 在月報中維持相對樂觀的石油需求成長預測，認為今年與明年的全球油市仍將出現明顯供應缺口，即使石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 已決定自 10 月起進一步恢復產量。這一看法與國際能源署 (IEA) 等其他機構的預測明顯背離。

OPEC月報維持高需求預測 稱全球油市持續吃緊(圖：REUTERS/TPG)

OPEC 在報告中指出，全球經濟在 2025 年上半年表現穩健，下半年延續良好成長動能。該組織預測，今年全球石油需求將增加 130 萬桶 / 日，增幅約比部分投行如高盛的預期高出四成。OPEC 表示，今年下半年 OPEC + 需供應平均 4,345 萬桶 / 日的原油，遠高於 8 月實際產量的 4,240 萬桶 / 日。其估計 2026 年對 OPEC + 原油需求仍將達 4,310 萬桶 / 日。

在產量方面，OPEC + 在 8 月已增產 50.9 萬桶 / 日，反映其早先逐步恢復配額的決定。核心成員國沙烏地阿拉伯於上周末推動聯盟決議，自 10 月起再度恢復先前暫停的部分產能，總計將於未來幾個月釋出約 220 萬桶 / 日，以鞏固市占率。

儘管市場一度擔憂供應激增會壓低價格，但布蘭特原油期貨仍維持在每桶 67 美元附近，跌幅有限，使 OPEC 認為自身立場獲得驗證。不過，外界對 OPEC 的預測存有疑慮。近年來，該組織的需求展望屢遭質疑過於樂觀，與 IEA 觀點落差尤其明顯。

IEA 同日在報告中則上調 2026 年石油過剩規模預估，認為屆時全球供應可能超出需求逾 300 萬桶 / 日。IEA 的觀點基於中國需求成長放緩，以及美洲產量快速增加。這與 OPEC 仍認為市場緊俏的判斷形成鮮明對比。