〈能源盤後〉地緣政治不敵供應過剩 原油全年跌約20% 創2020以來最大年跌幅

鉅亨網編譯許家華 2026-01-01 06:07

國際油價在 2025 年最後一個交易日 (12/31) 走低，全年跌幅接近兩成，創下自 2020 年以來最大年度跌幅。在地緣政治衝突、關稅壓力、OPEC + 增產以及對俄羅斯、伊朗與委內瑞拉制裁並行的背景下，市場對供應過剩的預期升溫，成為油價全年走弱的主因。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特原油期貨 2025 年全年下跌約 19%，為連續第三年收低，也是史上最長跌勢紀錄；美國西德州中級原油全年跌幅接近 20%。

12 月 31 日當天，布蘭特原油期貨下跌 48 美分或 0.8%，收每桶 60.85 美元。西德州中級原油 (WTI) 下跌 53 美分 0.9%，收每桶 57.42 美元。

法國巴黎銀行商品分析師英指出，預期布蘭特原油在 2026 年第一季可能下探至每桶 55 美元，隨後在供應成長趨於正常、需求持平的情況下，全年其餘時間回升並維持在 60 美元附近。他表示，短期看法較市場保守，主要原因在於美國頁岩油生產商先前在高價位完成避險，使供應更具穩定性，對價格波動的敏感度降低。

美國能源資訊署數據顯示，上週美國原油庫存下降，但汽油與蒸餾油庫存增幅高於市場預期。截至 12 月 26 日當週，美國原油庫存減少 190 萬桶，至 4.229 億桶，優於路透調查中分析師預估的減少 86.7 萬桶。不過，汽油庫存增加 580 萬桶，至 2.343 億桶，遠高於市場預期的 190 萬桶增幅；包括柴油與取暖油在內的蒸餾油庫存增加 500 萬桶，至 1.237 億桶，也高於原先預估的 220 萬桶。

Again Capital Markets 合夥人 John Kilduff 指出，原油庫存下降對市場略具支撐，但報告細節並不理想，隨著假期結束，1 月與 2 月市場可能面臨較大壓力。能源資訊署最新數據亦顯示，美國原油產量於 10 月創下歷史新高。

回顧 2025 年初，油市曾一度走強，主要受到前總統拜登卸任前加強對俄羅斯制裁影響，導致對中國與印度等主要買家的供應受阻。隨後，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯能源基礎設施，並干擾哈薩克原油出口，使戰爭對能源市場的影響進一步擴大。6 月發生的伊朗與以色列為期 12 天的衝突，也因干擾荷姆茲海峽航運，為油價帶來支撐。

近期，中東局勢再度緊張，OPEC 最大產油國沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國因葉門問題陷入危機。同時，美國總統川普下令封鎖委內瑞拉原油出口，並威脅對伊朗採取進一步行動。

然而，隨著 OPEC + 今年加快增產步伐，以及市場憂心美國關稅政策對全球經濟與燃料需求成長造成影響，油價承壓回落。OPEC + 自 4 月以來已向市場釋放約每日 290 萬桶產量，並決定在 2026 年第一季暫停增產，下一次會議將於 1 月 4 日舉行。

多數分析師預期，2026 年原油供應將高於需求，國際能源署估計供應過剩規模為每日 384 萬桶，高盛則預估為每日 200 萬桶。摩根士丹利全球石油策略師拉茨表示，若油價出現顯著下跌，OPEC + 可能考慮減產，但價格恐須進一步下探至每桶 50 美元出頭，相關行動才會浮現；若目前價格水準延續，OPEC + 在第一季暫停後，可能持續逐步解除減產措施。