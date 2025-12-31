鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-31 14:01

全球原油價格正朝著自 2020 年疫情爆發以來，最陡峭的年度跌幅邁進，市場普遍擔憂「懲罰性供應過剩」，預計此一憂慮將主導新一年的市場情緒與交易活動。

布蘭特原油 (3 月期) 價格高於每桶 61 美元，交投最活躍的合約價格下跌約 18%，WTI 中級原油則接近每桶 58 美元。

油價今年暴跌的主因是石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 與競爭對手的供應量激增，而需求的增長卻有所放緩。包括國際能源署 (IEA) 在內的預測機構均預期明年將出現大量供應過剩，即使通常更為樂觀的 OPEC 秘書處，也預計將有適度的盈餘。

交易員目前聚焦於即將舉行的 OPEC + 會議以及一份看跌的美國行業報告。OPEC + 成員國計畫於 1 月 4 日透過視訊會議召開會議。據三位代表稱，由於供應過剩的證據不斷增加，預計 OPEC + 將維持暫停進一步增產的計畫。

在此之前，美國石油協會 (API) 報告上周原油庫存增加了 170 萬桶，若稍晚的官方數據證實，這將是自 11 月中旬以來的最大增幅。API 也指出，汽油和餾分油的庫存持有量有所增加。

油價下跌有助於抑制通膨壓力，有利於尋求控制物價上漲的各國央行。美國聯準會在 2025 年三次降息，然而，價格下跌也給依賴原油收入的 OPEC + 國家帶來挑戰，其中，沙烏地阿拉伯今年預計預算短缺。