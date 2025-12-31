鉅亨網編譯許家華 2025-12-31 06:00

國際油價在劇烈震盪後於週二 (30 日) 持平，市場一方面評估俄羅斯與烏克蘭和平談判前景再度受挫，另一方面關注葉門局勢升溫與中東地緣政治風險。

布蘭特 (Brent) 原油 2 月期貨合約當天到期，小跌 2 美分或 0.03%，收每桶 61.92 美元。

美國西德州中質原油（WTI）下滑 13 美分或 0.22%，收每桶 57.95 美元。

前一交易日，兩大原油指標均上漲逾 2%。市場反應沙烏地阿拉伯對葉門發動空襲，以及莫斯科指控基輔鎖定俄羅斯總統官邸，相關消息削弱了市場對俄烏達成和平協議的期待。

Tudor, Pickering Holt 分析師 Matt Portillo 指出，這起疑似針對俄羅斯總統蒲亭住所的攻擊事件，可能讓原油重新出現風險溢價，使價格維持在缺乏明確方向的區間內。俄羅斯表示，在指控烏克蘭發動攻擊後，將在和平談判中採取更強硬立場；烏克蘭則否認相關指控，稱其毫無根據，目的是破壞談判進程。

BOK Financial 交易資深副總裁 Dennis Kissler 表示，俄烏和平協議可能進一步延後，這對油價形成支撐，但實際上對原油出口的影響仍相當有限。

供應面方面，美國持續封鎖委內瑞拉原油出口，以及惡劣天氣導致里海 CPC 混合原油出口暫停，亦在週二支撐油價。瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 指出，這些因素在短期內減輕了市場對供給過剩的壓力。

中東局勢同樣牽動市場神經。沙烏地阿拉伯主導的聯軍對其所稱的外國軍事勢力在葉門提供支援的目標發動打擊，進一步加劇供應疑慮。沙國週二表示，國家安全是不可逾越的紅線，並支持要求阿拉伯聯合大公國在 24 小時內撤離葉門的呼籲。稍早，沙國領導的聯軍對葉門南部港口城市穆卡拉發動空襲。

阿聯對沙國的聲明表達失望，並對穆卡拉遭到空襲感到意外。阿聯國防部隨後表示，已自願結束在葉門的反恐部隊任務，這也是自 2019 年結束軍事行動後，該國在葉門僅存的部隊。

交易員同時關注美國總統川普的最新表態。川普指出，若伊朗恢復重建彈道飛彈或核武計畫，美國可能支持對伊朗發動新一輪重大打擊。此番言論再度引發市場對潛在供應中斷的憂慮。