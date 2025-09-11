鉅亨網新聞中心 2025-09-11 13:30

聯準會理事會過半數成員由總統川普任命的目標，在 9 日晚間遭遇挫折，法院裁決阻擋了他史無前例地解僱理事麗莎 · 庫克的企圖。然而，就在隔天，他提名另一位聯準會理事人選的程序順利推進，這為他在第二個任期內重塑聯準會提供了另一個機會。

川普的聯準會大戰：解僱碰壁 提名卻再下一城。(圖:shuttertock)

經濟學家表示，隨著時間的推進，川普幾乎肯定能得到他所尋求的較低短期利率，儘管聯準會不太可能像他要求的那樣，從目前約 4.3% 的水平下調 3 個百分點，就算他能掌控七名理事會成員中的大部分席位。

週三，川普離取得多數席位又近了一步，當時參議院銀行委員會批准了總統對他的主要經濟顧問之一米蘭 (Stephen Miran) 的提名，填補聯準會理事會的一個空缺席位。預計參議院全體會議將在短期內批准米蘭的任命。

他可能會參與下週的央行政策會議，屆時預計聯準會將把其關鍵利率下調四分之一個百分點，至約 4.1%。不過，川普在對庫克的問題上卻後退了一步。上週二晚間，一名聯邦法院阻止了川普解僱她的企圖。由前總統喬 · 拜登任命的法官賈 · 科布 (Jia Cobb) 裁定，由於政府未能提供足夠的解僱理由，這次解僱是非法的。這意味著庫克也可能參與下週的聯準會會議。

川普政府在上週三對這項裁決提出上訴，許多觀察家預計此案最終可能會上訴至最高法院。

幾乎所有經濟學家和大多數華爾街投資者，都傾向於一個獨立於日常政治的聯準會。他們擔心，如果聯準會落入白宮的控制，它將為了滿足川普對廉價借貸的需求，將其關鍵利率維持在低於經濟基本面應有水準的程度。

這可能會加速通貨膨脹，並隨著時間的推移推高較長期的利率，例如抵押貸款和汽車貸款利率。投資者可能會要求更高的債券收益率，以抵銷未來更大的通貨膨脹，從而增加美國政府和整個經濟體的借貸成本。

如果米蘭獲得確認，他將成為川普任命的第三位聯準會七人理事會成員，此前川普在他的第一個任期內任命了沃勒 (Christopher Waller) 和米歇爾 · 鮑曼 (Michelle Bowman)。如果庫克能夠保住她的席位，那麼川普的下一個機會將在明年 5 月，屆時現任聯準會主席鮑爾(Jerome Powell) 的任期將結束。

鮑爾有可能採取不尋常的舉動，即使卸任主席後仍留在聯準會理事會。如果是這樣，這將剝奪川普再任命一名成員的機會，並迫使他從現有的七位理事中選擇一位新主席。

當被問及在主席任期結束後是否會離開理事會時，鮑爾拒絕回答。但如果他離開，那麼川普就可以任命第四名成員並獲得多數席位。

其他四位理事的任期都將延續到川普任期結束之後。理事的任期為 14 年，部分原因就是為了保護他們免受政治壓力。

儘管如此，許多理事在任期結束前就會辭職，因此川普可能有更多機會將忠誠者安插到理事會中。