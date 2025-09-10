鉅亨網編譯段智恆 2025-09-10 03:24

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周二 (9 日) 表示，美國勞工部最新報告顯示，就業市場明顯降溫，也再次確認經濟正在放緩。

非農數據大下修！戴蒙：美經濟轉弱 Fed本月將降息但效果有限(圖：REUTERS/TPG)

勞工部將截至 2025 年 3 月的非農就業數據下修 91.1 萬人，幅度遠超過華爾街預期，並創下逾 20 年來最大修正。戴蒙直言：「我認為經濟正在走弱。至於是正在走向衰退，還是僅僅在放緩，我還不能確定。」

這次大幅下修反映美國經濟實際創造的就業數遠低於最初估計。7 月就業報告已顯示，美國勞動力市場幾乎停滯，當月非農新增僅 7.3 萬人。數據公布數小時後，川普總統即開除了勞工統計局局長，引發市場震動。至於 8 月份表現同樣疲弱，非農就業僅增加 2.2 萬人，延續降溫跡象。

由於戴蒙長年領導全美資產規模最大的銀行，其對經濟的看法備受投資人關注。不過他過去也多次預警潛在風險，但往往未立即成真。戴蒙指出，摩根大通能觀察到來自消費、企業與全球貿易的多面向數據，目前大多數消費者仍有工作並持續消費，但信心可能剛受到打擊。

他說：「經濟當前受到多重因素影響。」在他看來，消費力道減弱，但企業獲利依舊強勁，因此最終走勢仍有待觀察。