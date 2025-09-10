蘋果秋季新品懶人包：iPhone 17 Pro/Air、AirPods Pro 3、Apple Watch 11一次看
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
蘋果年度秋季新品發表會於台灣時間周三 (10 日) 凌晨 1 點正式登場，執行長庫克以「今天將是特別的一天」開場，並罕見引用創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 名言致敬。發表會重點包括 AirPods Pro 3 搭載心率監測與即時翻譯、新一代 Apple Watch Series 11 支援高血壓偵測，以及 iPhone 17 系列與驚喜亮相的超薄 iPhone Air，庫克更形容今年 iPhone 迎來「史上最大飛躍」。
截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價下跌 1.65%，每股暫報 233.95 美元：先前一度受新品消息激勵，股價在盤中由跌轉升。
AirPods Pro 3 亮相：更強降噪、即時翻譯與心率監測
發表會第一款亮相的新產品是 AirPods Pro 3，雖然外觀延續前一代，但功能大幅升級，涵蓋健康監測、翻譯與降噪。新款搭載全新聲學架構與「泡棉耳塞」，降噪效果比二代強兩倍，並號稱比初代強四倍，提供近似「罩耳式耳機」的表現。
此次最大亮點之一是「即時翻譯」功能。透過 Apple Intelligence 驅動，使用者在跨語言對話時可直接透過耳機聆聽母語翻譯，iPhone 同步顯示雙方語音文字；若雙方都使用 AirPods Pro 3，還能實現雙向即時翻譯，現場反應熱烈。
另一項重大升級是 心率監測。AirPods Pro 3 內建裝置端 AI 模型，可進行心率記錄、運動與卡路里追蹤，並與 iPhone 的 Fitness App 深度整合，鍛鍊數據可同步貢獻至 Apple Watch 的「健康圓環」與 Fitness+ 服務，顯示蘋果企圖擴展穿戴式裝置使用族群。
電池續航力也獲得提升，音樂播放從 6 小時延長至 8 小時；作為助聽模式使用時可達 10 小時，比前一代增加 4 小時。
AirPods Pro 3 台灣售價為新台幣 7,490 元 (以下新品售價單位皆同)，預購時間尚未公布。(以下新品售價、預購以及上市時間均為台灣時間和貨幣單位)
Apple Watch Series 11 登場：血壓偵測與續航升級
緊接著亮相的是 Apple Watch Series 11。新款手錶採用更堅固設計，蘋果表示其抗刮能力較前代提升一倍，整體耐用度更強，並搭載全新 5G 數據晶片，提供更快的連線體驗。外觀上新增多款錶面，包括結合 Liquid Glass 的全新設計與「調節鐘」(Regulator Clock) 樣式，並與 Nike(NKE-US) 及愛馬仕 (Hermès) 合作推出新款錶帶與專屬錶面。
Series 11 最大的醫療功能升級是高血壓 (Hypertension) 偵測。雖然並非直接提供血壓數值，但會透過 30 天的監測判斷使用者是否可能有高血壓風險。蘋果預計在新款上市後一年內，將能通知至少 100 萬名未被診斷出高血壓的用戶。該功能將於本月在 150 個國家上線，並等待美國食品暨藥物管理局 (FDA) 核准。
此外，新款手錶也新增 睡眠分數 (Sleep Score) 功能，透過分析 500 萬晚的睡眠資料，提供改善睡眠品質的指引。續航力也從前代的 18 小時大幅提升至 24 小時，延長了整體使用體驗。
Apple Watch SE 3 與 Ultra 3 全面更新
蘋果同場推出 Apple Watch SE 第三代，此次搭載 S10 晶片，並首次支援全天候顯示 (Always-on Display) 與空中手勢操作，例如甩動手腕即可關閉通知。健康功能部分也獲得升級，新增手腕溫度感測與睡眠呼吸中止症 (Sleep Apnea) 提醒，並首次內建揚聲器，可播放媒體內容。續航力維持 18 小時，但支援 快速充電，這是 SE 系列首度具備的規格。
另一款高階產品 Apple Watch Ultra 3 則獲得現場觀眾更熱烈反應。Ultra 3 採用更窄邊框與稍大螢幕，亮度與刷新率表現提升，並支援 5G。最大新功能是衛星連線能力，強化在戶外極端環境的使用場景。
Ultra 3 電池續航力進一步延長，並首度採用 3D 列印製程，同時推出愛馬仕 (Hermes) 設計的全新配色與橡膠錶帶選項，凸顯奢華與實用兼具的定位。
上述新款 Apple Watch 均在周四 (11 日) 上午 9 點開始預購，9 月 19 日開始發售；價格方面分別為：Apple Watch Series 11 售價 12,900 元起、Apple Watch SE 3 為 7,900 元起、Apple Watch Ultra 3 為 26,900 元起、Apple Watch Hermès Series 11 為 43,400 元起。
iPhone 17 登場：標準版全面升級螢幕、相機與 AI 晶片
壓軸登場的是 iPhone 17 系列，庫克表示這是一條「全新」的產品線，將推出四款新機。首先介紹的是標準版 iPhone 17。
外觀與螢幕方面，iPhone 17 提供薰衣草紫、鼠尾草綠、薄霧藍、黑與白等多款配色。螢幕尺寸提升至 6.3 吋，首次導入 ProMotion 120Hz 更新率，並具備 3,000 尼特峰值亮度，大幅改善戶外顯示效果。螢幕同時採用 Ceramic Shield 2 與全新七層抗反射鍍膜，強化抗刮與可讀性。
核心規格則升級至 A19 晶片，配備 6 核中央處理器 (CPU) 與 5 核圖形處理器 (GPU)，效能較 A18 提升 20%，並具備更高能效。A19 內建強化版顯示引擎與神經網路引擎，能更快運行裝置端大型語言模型(LLM)，提升人工智慧(AI) 應用體驗。
相機系統採用 4,800 萬畫素主鏡頭與 1,200 萬望遠鏡頭，前鏡頭則升級為史上最大的 Center Stage 感測器，提供更廣視角與精準取景，自拍照片與影片效果明顯提升。影片拍攝也導入後鏡頭「動作模式」(Action Mode) 技術，讓自拍更穩定流暢。
此外，iPhone 17 支援更快的有線充電，並搭載 iOS 26 的 Visual Intelligence 功能，可直接識別螢幕畫面並進行搜尋，例如辨識網購圖片中的家具，類似 Google Lens 的體驗。
整體來看，iPhone 17 不僅補齊了標準版長期落後安卓 (Android) 旗艦的螢幕規格，更藉由晶片、相機與 AI 的全面升級，顯著提升產品吸引力。
iPhone 17 將於周五 (12 日) 晚上 8 點開始預訂、9 月 19 日正式發售，售價為 29,900 元起。
iPhone Air 首度亮相：5.6mm 超薄設計、鈦金屬機身
發表會最大驚喜是全新 iPhone Air，現場觀眾反應熱烈。蘋果強調這款新機擁有「近乎不可能的超薄設計」，厚度僅 5.6 毫米，比三星 Galaxy S25 Edge 的 5.8 毫米更薄。兩者皆採用鈦金屬邊框，但蘋果主打更輕盈的手感，並搭載 6.5 吋 ProMotion 螢幕。正反兩面皆導入新一代 Ceramic Shield，背蓋玻璃強度提升四倍，重新設計的結構也能容納更多元件。配色包含天藍、黑、金與白。
核心規格搭載 A19 Pro 晶片，CPU 與 GPU 全面升級，GPU 峰值運算效能提升三倍，強化 AI 表現。蘋果形容其效能「媲美 MacBook Pro」。此外，Air 整合新一代 N1 無線晶片 (WiFi 與藍牙) 與 C1X 數據機晶片，傳輸速度是 iPhone 16e 所搭載 C1 的兩倍，且更省電。
相機採用 4,800 萬畫素主鏡頭，蘋果表示單鏡模組內整合多重鏡頭功能；前鏡頭升級至 1,800 萬畫素 Center Stage，視野更廣。錄影新增 前後鏡頭同時拍攝，以及橫向拍攝免旋轉等便利功能，現場獲得熱烈掌聲。
其他設計方面，Air 全球改為 eSIM-only，取消實體卡槽以釋放更多機身空間。續航力號稱「全天使用」，但未公布具體數字。配件則包括全新 MagSafe 外接電池、透明保護殼、Bumper 邊框殼，以及跨身背帶設計，特別受到現場觀眾喜愛，被視為潮流配件亮點。
iPhone Air 於周五晚上 8 點開始預訂，9 月 19 日開始發售，售價為 36,900 元起。
iPhone 17 Pro 登場：新設計、專業影像與最強續航
iPhone 17 Pro 系列回歸鋁合金材質，並新增背面 Ceramic Shield 與抗反射塗層，進一步提升耐用度與可讀性。配色包括銀色、深藍，以及全場最吸睛的橘色 (Cosmic Orange)。
在硬體規格上，iPhone 17 Pro 擁有史上最強續航力，而 Pro Max 更創下歷來 iPhone 最持久的電池表現。兩款新機均搭載 A19 Pro 晶片 (6 核 CPU、6 核 GPU)，效能相較 16 Pro 提升約 40%，並導入均熱板(Vapor Chamber) 改善散熱效率，確保長時間高效能運作。
相機系統全面升級，前鏡頭換上 1,800 萬畫素 Center Stage，後置則搭載三顆 4,800 萬畫素鏡頭，支援 8 倍光學級變焦與更大感光元件。現場展示的拍攝效果顯示進步明顯。蘋果行銷主管 Greg Joswiak 特別強調，本場發表會影片全由 iPhone 17 Pro 拍攝，凸顯其專業級錄影能力。
錄影功能新增 ProRes RAW 與 Genlock，對標專業影像工作站。周邊配件則推出全新 TechWoven 材質保護殼，取代先前飽受批評的 FineWoven，並提供透明、矽膠保護殼及跨身背帶等選項。
儲存容量起跳 256GB，售價 1,099 美元，雖比前代高出 100 美元，但因容量翻倍，定價被認為相對平衡。
台灣販售方面，iPhone 17 Pro 與 Pro Max 於周五晚上 8 點開始預訂，9 月 19 日開始發售，價格分別為 39,900 元與 44,900 元起。
