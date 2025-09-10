蘋果秋季新品懶人包：iPhone 17 Pro/Air、AirPods Pro 3、Apple Watch 11一次看

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-10 01:18

‌



蘋果年度秋季新品發表會於台灣時間周三 (10 日) 凌晨 1 點正式登場，執行長庫克以「今天將是特別的一天」開場，並罕見引用創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 名言致敬。發表會重點包括 AirPods Pro 3 搭載心率監測與即時翻譯、新一代 Apple Watch Series 11 支援高血壓偵測，以及 iPhone 17 系列與驚喜亮相的超薄 iPhone Air，庫克更形容今年 iPhone 迎來「史上最大飛躍」。

蘋果秋季新品懶人包：iPhone 17 Pro/Air、AirPods Pro 3、Apple Watch 11全亮相(圖：蘋果官網)

‌



AirPods Pro 3 亮相：更強降噪、即時翻譯與心率監測

圖：蘋果

發表會第一款亮相的新產品是 AirPods Pro 3，雖然外觀延續前一代，但功能大幅升級，涵蓋健康監測、翻譯與降噪。新款搭載全新聲學架構與「泡棉耳塞」，降噪效果比二代強兩倍，並號稱比初代強四倍，提供近似「罩耳式耳機」的表現。

圖：蘋果

此次最大亮點之一是「即時翻譯」功能。透過 Apple Intelligence 驅動，使用者在跨語言對話時可直接透過耳機聆聽母語翻譯，iPhone 同步顯示雙方語音文字；若雙方都使用 AirPods Pro 3，還能實現雙向即時翻譯，現場反應熱烈。

另一項重大升級是 心率監測。AirPods Pro 3 內建裝置端 AI 模型，可進行心率記錄、運動與卡路里追蹤，並與 iPhone 的 Fitness App 深度整合，鍛鍊數據可同步貢獻至 Apple Watch 的「健康圓環」與 Fitness+ 服務，顯示蘋果企圖擴展穿戴式裝置使用族群。

電池續航力也獲得提升，音樂播放從 6 小時延長至 8 小時；作為助聽模式使用時可達 10 小時，比前一代增加 4 小時。

AirPods Pro 3 台灣售價為新台幣 7,490 元 (以下新品售價單位皆同)，預購時間尚未公布。(以下新品售價、預購以及上市時間均為台灣時間和貨幣單位)

Apple Watch Series 11 登場：血壓偵測與續航升級

圖：蘋果

緊接著亮相的是 Apple Watch Series 11。新款手錶採用更堅固設計，蘋果表示其抗刮能力較前代提升一倍，整體耐用度更強，並搭載全新 5G 數據晶片，提供更快的連線體驗。外觀上新增多款錶面，包括結合 Liquid Glass 的全新設計與「調節鐘」(Regulator Clock) 樣式，並與 Nike(NKE-US) 及愛馬仕 (Hermès) 合作推出新款錶帶與專屬錶面。

Series 11 最大的醫療功能升級是高血壓 (Hypertension) 偵測。雖然並非直接提供血壓數值，但會透過 30 天的監測判斷使用者是否可能有高血壓風險。蘋果預計在新款上市後一年內，將能通知至少 100 萬名未被診斷出高血壓的用戶。該功能將於本月在 150 個國家上線，並等待美國食品暨藥物管理局 (FDA) 核准。

此外，新款手錶也新增 睡眠分數 (Sleep Score) 功能，透過分析 500 萬晚的睡眠資料，提供改善睡眠品質的指引。續航力也從前代的 18 小時大幅提升至 24 小時，延長了整體使用體驗。

Apple Watch SE 3 與 Ultra 3 全面更新

蘋果同場推出 Apple Watch SE 第三代，此次搭載 S10 晶片，並首次支援全天候顯示 (Always-on Display) 與空中手勢操作，例如甩動手腕即可關閉通知。健康功能部分也獲得升級，新增手腕溫度感測與睡眠呼吸中止症 (Sleep Apnea) 提醒，並首次內建揚聲器，可播放媒體內容。續航力維持 18 小時，但支援 快速充電，這是 SE 系列首度具備的規格。

圖：蘋果

另一款高階產品 Apple Watch Ultra 3 則獲得現場觀眾更熱烈反應。Ultra 3 採用更窄邊框與稍大螢幕，亮度與刷新率表現提升，並支援 5G。最大新功能是衛星連線能力，強化在戶外極端環境的使用場景。

圖：蘋果

Ultra 3 電池續航力進一步延長，並首度採用 3D 列印製程，同時推出愛馬仕 (Hermes) 設計的全新配色與橡膠錶帶選項，凸顯奢華與實用兼具的定位。

上述新款 Apple Watch 均在周四 (11 日) 上午 9 點開始預購，9 月 19 日開始發售；價格方面分別為：Apple Watch Series 11 售價 12,900 元起、Apple Watch SE 3 為 7,900 元起、Apple Watch Ultra 3 為 26,900 元起、Apple Watch Hermès Series 11 為 43,400 元起。

iPhone 17 登場：標準版全面升級螢幕、相機與 AI 晶片

壓軸登場的是 iPhone 17 系列，庫克表示這是一條「全新」的產品線，將推出四款新機。首先介紹的是標準版 iPhone 17。

圖：蘋果

外觀與螢幕方面，iPhone 17 提供薰衣草紫、鼠尾草綠、薄霧藍、黑與白等多款配色。螢幕尺寸提升至 6.3 吋，首次導入 ProMotion 120Hz 更新率，並具備 3,000 尼特峰值亮度，大幅改善戶外顯示效果。螢幕同時採用 Ceramic Shield 2 與全新七層抗反射鍍膜，強化抗刮與可讀性。

圖：蘋果

核心規格則升級至 A19 晶片，配備 6 核中央處理器 (CPU) 與 5 核圖形處理器 (GPU)，效能較 A18 提升 20%，並具備更高能效。A19 內建強化版顯示引擎與神經網路引擎，能更快運行裝置端大型語言模型(LLM)，提升人工智慧(AI) 應用體驗。

相機系統採用 4,800 萬畫素主鏡頭與 1,200 萬望遠鏡頭，前鏡頭則升級為史上最大的 Center Stage 感測器，提供更廣視角與精準取景，自拍照片與影片效果明顯提升。影片拍攝也導入後鏡頭「動作模式」(Action Mode) 技術，讓自拍更穩定流暢。

此外，iPhone 17 支援更快的有線充電，並搭載 iOS 26 的 Visual Intelligence 功能，可直接識別螢幕畫面並進行搜尋，例如辨識網購圖片中的家具，類似 Google Lens 的體驗。

整體來看，iPhone 17 不僅補齊了標準版長期落後安卓 (Android) 旗艦的螢幕規格，更藉由晶片、相機與 AI 的全面升級，顯著提升產品吸引力。

iPhone 17 將於周五 (12 日) 晚上 8 點開始預訂、9 月 19 日正式發售，售價為 29,900 元起。

iPhone Air 首度亮相：5.6mm 超薄設計、鈦金屬機身

發表會最大驚喜是全新 iPhone Air，現場觀眾反應熱烈。蘋果強調這款新機擁有「近乎不可能的超薄設計」，厚度僅 5.6 毫米，比三星 Galaxy S25 Edge 的 5.8 毫米更薄。兩者皆採用鈦金屬邊框，但蘋果主打更輕盈的手感，並搭載 6.5 吋 ProMotion 螢幕。正反兩面皆導入新一代 Ceramic Shield，背蓋玻璃強度提升四倍，重新設計的結構也能容納更多元件。配色包含天藍、黑、金與白。

圖：蘋果

核心規格搭載 A19 Pro 晶片，CPU 與 GPU 全面升級，GPU 峰值運算效能提升三倍，強化 AI 表現。蘋果形容其效能「媲美 MacBook Pro」。此外，Air 整合新一代 N1 無線晶片 (WiFi 與藍牙) 與 C1X 數據機晶片，傳輸速度是 iPhone 16e 所搭載 C1 的兩倍，且更省電。

圖：蘋果

相機採用 4,800 萬畫素主鏡頭，蘋果表示單鏡模組內整合多重鏡頭功能；前鏡頭升級至 1,800 萬畫素 Center Stage，視野更廣。錄影新增 前後鏡頭同時拍攝，以及橫向拍攝免旋轉等便利功能，現場獲得熱烈掌聲。

其他設計方面，Air 全球改為 eSIM-only，取消實體卡槽以釋放更多機身空間。續航力號稱「全天使用」，但未公布具體數字。配件則包括全新 MagSafe 外接電池、透明保護殼、Bumper 邊框殼，以及跨身背帶設計，特別受到現場觀眾喜愛，被視為潮流配件亮點。

iPhone Air 於周五晚上 8 點開始預訂，9 月 19 日開始發售，售價為 36,900 元起。

iPhone 17 Pro 登場：新設計、專業影像與最強續航

圖：蘋果

iPhone 17 Pro 系列回歸鋁合金材質，並新增背面 Ceramic Shield 與抗反射塗層，進一步提升耐用度與可讀性。配色包括銀色、深藍，以及全場最吸睛的橘色 (Cosmic Orange)。

圖：蘋果

在硬體規格上，iPhone 17 Pro 擁有史上最強續航力，而 Pro Max 更創下歷來 iPhone 最持久的電池表現。兩款新機均搭載 A19 Pro 晶片 (6 核 CPU、6 核 GPU)，效能相較 16 Pro 提升約 40%，並導入均熱板(Vapor Chamber) 改善散熱效率，確保長時間高效能運作。

相機系統全面升級，前鏡頭換上 1,800 萬畫素 Center Stage，後置則搭載三顆 4,800 萬畫素鏡頭，支援 8 倍光學級變焦與更大感光元件。現場展示的拍攝效果顯示進步明顯。蘋果行銷主管 Greg Joswiak 特別強調，本場發表會影片全由 iPhone 17 Pro 拍攝，凸顯其專業級錄影能力。

圖：蘋果

錄影功能新增 ProRes RAW 與 Genlock，對標專業影像工作站。周邊配件則推出全新 TechWoven 材質保護殼，取代先前飽受批評的 FineWoven，並提供透明、矽膠保護殼及跨身背帶等選項。

圖：蘋果

儲存容量起跳 256GB，售價 1,099 美元，雖比前代高出 100 美元，但因容量翻倍，定價被認為相對平衡。