馬斯克：Optimus機器人將占特斯拉價值八成

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-03 00:25

馬斯克預測Optimus人形機器人將占特斯拉價值八成，並曾稱此將使公司市值達25兆美元。(圖:Shutterstock)

馬斯克 2024 年中曾預測，Optimus 機器人有朝一日將使特斯拉成為價值 25 兆美元的公司，相當於當時標普 500 指數總市值的一半以上。

回顧特斯拉發展歷程，馬斯克 2006 年首次發布總體規劃，制定「先造電動跑車、再用獲利開發平價車款」的路線，公司後來大致按此執行。然而他坦承，2016 年第二份規劃提出的電動半拖車、巴士及自駕車服務至今未能落實，更批評 2023 年第三份計劃「過於複雜，幾乎無人理解」。

最新規劃雖然簡潔但卻缺乏具體時程。馬斯克對於 Optimus 商業化進展態度模糊，今年 1 月僅表示「粗估」可能在 2026 年下半年開始向企業客戶交付。

此轉向策略背後，是特斯拉汽車業務面臨的挑戰。數據顯示，該公司今年上半年全球交車量年減 13%，可能連續兩年出現衰退。

在競爭態勢方面，特斯拉於無人計程車領域起步較晚，僅在奧斯汀和舊金山進行測試，而 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 已在多個市場商轉，5 月突破千萬付費行程；百度 (BIDU-US)Apollo Go 亦在中國營運。

人形機器人市場同樣競爭激烈，包括中國 Unitree、美國 Boston Dynamics、Agility Robotics 等廠商已有產品問世。