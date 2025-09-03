search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

馬斯克：Optimus機器人將占特斯拉價值八成

鉅亨網編譯王貞懿


綜合外媒周二 (2 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克預測，Optimus 機器人最終將占該公司價值八成，並首度在最新「總體規劃」中納入機器人業務，大幅降低汽車事業的戰略地位。

cover image of news article
馬斯克預測Optimus人形機器人將占特斯拉價值八成，並曾稱此將使公司市值達25兆美元。(圖:Shutterstock)

馬斯克 2024 年中曾預測，Optimus 機器人有朝一日將使特斯拉成為價值 25 兆美元的公司，相當於當時標普 500 指數總市值的一半以上。


回顧特斯拉發展歷程，馬斯克 2006 年首次發布總體規劃，制定「先造電動跑車、再用獲利開發平價車款」的路線，公司後來大致按此執行。然而他坦承，2016 年第二份規劃提出的電動半拖車、巴士及自駕車服務至今未能落實，更批評 2023 年第三份計劃「過於複雜，幾乎無人理解」。

最新規劃雖然簡潔但卻缺乏具體時程。馬斯克對於 Optimus 商業化進展態度模糊，今年 1 月僅表示「粗估」可能在 2026 年下半年開始向企業客戶交付。

此轉向策略背後，是特斯拉汽車業務面臨的挑戰。數據顯示，該公司今年上半年全球交車量年減 13%，可能連續兩年出現衰退。

在競爭態勢方面，特斯拉於無人計程車領域起步較晚，僅在奧斯汀和舊金山進行測試，而 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 已在多個市場商轉，5 月突破千萬付費行程；百度 (BIDU-US)Apollo Go 亦在中國營運。

人形機器人市場同樣競爭激烈，包括中國 Unitree、美國 Boston Dynamics、Agility Robotics 等廠商已有產品問世。

特斯拉將 Optimus 定位為人形機器人，預計可執行工廠作業至育嬰等多元任務。馬斯克 3 月宣稱今年將生產 5000 台，但投資人對此承諾能否兌現抱持觀望態度。

文章標籤

特斯拉馬斯克Optimus人形機器人總體規劃交車量無人計程車AITOP

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006388.20-1.12%
特斯拉329.505-1.31%
Alphabet公司(A)208.845-1.91%
百度95.26-0.04%

延伸閱讀



Empty