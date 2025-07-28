鉅亨網新聞中心 2025-07-28 16:20

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特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在由矽谷特斯拉車主發起的 Xtakeover 粉絲盛會上，透過直播連線進行了一場長達一小時的深度訪談。訪談內容涵蓋了 SpaceX 的「星艦」計畫、火星殖民願景、特斯拉人形機器人 Optimus 的量產路徑、Neuralink 的腦機介面進展，以及 AI 與人類共生的未來。

馬斯克發豪語：Optimus年產10億台 將是地表規模最大產品。(圖:shutterstock)

馬斯克在訪談中詳述了各項技術的最新進展，並坦言自己「最大的能力就是把不可能的事，變成只是進度慢一點的事」。

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星艦：實現千兆級難度的多星球生存策略

馬斯克首先談到了 SpaceX 的「星艦」計畫，稱其為目前地球上推力最大的火箭系統，未來版本推力將達到「土星五號」的 3 倍，並具備史上最大飛行物的兩倍重量。星艦的核心目標是在規模最大、效能最強的基礎上，實現完全且快速的可重複使用。

他形容這項計畫為「千兆級難度」，最大的挑戰在於打造軌道級、熱防護系統可重複使用的整體解決方案，這需要材料科學、結構設計與製造流程的全鏈條突破。

除了硬體挑戰，星艦還需攻克「著陸並回收」的系統工程難題，例如用金屬「筷子」從空中接住返回的箭體，以及讓上級飛船也能完整著陸、快速復用。最終目標是將 100 噸甚至更多載重送入軌道的成本，低於傳統火箭運送半噸的成本。馬斯克強調，核心邏輯在於復用帶來的成本結構逆轉。

談到為何要投入如此巨大的精力，馬斯克提出了他的「1%」理論：99% 的精力應關注地球事務，但 1% 的努力應用來推進人類成為多星球物種。他認為這是對「防禦性生存策略」的回應，也是對生命意義的再確認——「意識之火不該只存在於一個星球，我們有能力延續它，就該為地球上的所有生命做到」。

Optimus：單價約 3 萬美元 功能將遠超越電影角色

馬斯克在訪談中明確指出，Optimus 是特斯拉目前投入最重的長期計畫之一。他透露，Optimus 第三代機型已完成設計，具備量產邏輯，但與第二代有全面重建。他認為現階段不應擴充舊版，而應直接切換至新版本，並在明年大幅提升產能。

馬斯克預測，如果量產順利、控制成本，Optimus 可能成為「地球上最大規模的產品」。其應用情境廣泛，包括醫療輔助、行動受限人士的日常照顧、高風險重複性工作等，同時也將面向家庭消費級市場，就像每個人都想擁有自己的 C-3PO 或 R2-D2 一樣。他自信地表示：「它的功能將遠遠超越這些電影角色。」

他進一步預估，未來 Optimus 可年產 10 億台，單價可能控制在 3 萬美元級別，這意味著營收規模將進入 30 兆美元區間——是當今特斯拉估值的 20 至 30 倍。

馬斯克表示，這項估值並非誇張，而是基於「全社會自動化的真實需求」和「共享製造平台的復用潛力」。對比 Optimus 與自動駕駛系統的變革潛力，他給出的答案是：「Optimus 更具衝擊力。」

Neuralink：增強智力與記憶備份 實現人機共生



Neuralink 計畫是馬斯克「人機共生」策略的中樞系統。目前已有 8 位癱瘓患者接受植入，能用意念控制老鼠與電子設備。團隊目標是到年底擴展至 20 位患者，並在明年推出「盲視植入」，即便失去雙眼和視覺神經，也能恢復視覺。

Neuralink 的長遠目標遠不止醫療。馬斯克提出了兩個未來方向：其一是「增強智力」——實現人類與 AI 的無縫資訊交換；其二是「記憶備份與上傳」——建構自我儲存系統，甚至向機器人或複製體轉移自我。他認為：「這聽起來很科幻，但我認為會成為現實。」

他特別強調 Neuralink 與 Grok 的協同潛力。未來，Grok 可直接讀取 Neuralink 的神經訊號，無需轉換成語言，再轉為語意。這種模式被他稱為「概念傳遞」，即完整、未壓縮的信息被一個人生成，另一個人接收。他指出，語言是高度有損的傳輸方式，而大腦與大腦之間的意圖對接會徹底改變這一點。

馬斯克表示，目前 Neuralink 已在猴子體內進行了超過三年的雙系統測試，包括「盲視」與「心靈感應」模式。所有實驗動物都受到高標準照料。長期來看，他希望 Neuralink 成為一種普惠的「通用神經 I/O」設備，能解決所有腦神經相關問題，包括癲癇、帕金森、運動神經受損等，「理論上，只要和大腦神經有關，就能解決。」

AI 時代的人類角色：透過共生找回存在感

當話題轉向 AI 與人類角色重構時，馬斯克坦言：「AI 的發展速度是『超音速海嘯』，比任何以往的技術進化都快。」這既是動力，也是憂慮的根源。他認為，推動 AI 是不可阻擋的趨勢，與其袖手旁觀，不如主動參與，以「最大程度追求真相」的原則引導方向。

他指出，當超級 AI 與機器人崛起後，人類需要透過共生而非對抗找回存在感。他認為 Neuralink 便是人類進入共生時代的關鍵裝置——不僅增強表達與理解能力，更能將人類自身重新嵌入技術結構中。馬斯克預言，未來社會將不再是「人 VS 機器」，而是「人 + 機器」，形成一個智能混合體。AI 將是新的勞動力形態。